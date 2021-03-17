За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата

Заседание во время голосования за соглашения вел спикер Литвин. Тогда его забросали яйцами. Фото: Reuters

На политическом уровне Харьковские соглашения были предательством. Но привлечь депутатов к ответственности за голосование за них невозможно. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Есть 80-я статья Конституции, которая освобождает депутатов от юридической ответственности за голосование в Верховной Раде.

Есть устоявшаяся практика Страсбургского суда и решение Европейского суда по правам человека. Где отвергается идея ответственности, в первую очередь уголовной, за политические решения.

Если есть доказанный факт государственной измены, тогда наступает уголовная ответственность. И неважно, кто ты - дворник, президент, народный депутат или водитель маршрутки. Тогда возникает вопрос: почему ограничиваются депутатами?

Нынешний заместитель секретаря СНБО Демченко (советник президента Владимира Зеленского. - Gazeta.ua) писал лично, является автором большой части Харьковских соглашений. К нему с обыском приходили? Готовил Кабинет министров, в частности Минюст, Минэкономики, иностранных дел. Весь действующий состав министерств сейчас будем обыскивать?

Что они хотели найти в Верховной Раде? Если речь идет о государственной измене, должно быть документальное доказательство. Хотят найти расписку о получении денег за голосование 11 лет спустя или расписку о вербовке?" - спрашивает нардеп.

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Есть политическая ответственность, уголовная, административная, напоминает парламентарий.

"В Уголовном кодексе есть статья "Государственная измена". Там четко сформулировано, что это такое. Есть статья, должны быть четко приведены доказательства конкретного человека. Должность не имеет значения. Но напомните мне, пожалуйста, сколько у нас было случаев доведенных до судебного приговора по государственной измене? Честно говоря, не помню.

Правоохранители должны действовать в соответствии с законом. Есть решение Совбеза или нет. Есть Конституция, Уголовный кодекс, законодательство.

На политическом уровне Харьковские соглашения были предательством. С уголовной точки зрения - не бывает абстрактной коллегиальной ответственности за государственную измену. Это индивидуальная ответственность.

Пусть сделают так, чтобы было доказано хотя бы одно уголовное дело по государственной измене. Буду аплодировать. Только хочу посмотреть, как у них это получится 11 лет спустя", - говорит Сергей Рахманин.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами "Харьковских соглашений". СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО. Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010-го, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, в котором срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет. 27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Владимира Литвина забросали яйцами.