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вторник, 16 марта 2021 17:23

СБУ обыскала Раду, Кабмин и СНБО

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СБУ обыскала Раду, Кабмин и СНБО
О ходе дела общество будут регулярно информировать, заявили в СБУ. Фото: @SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины провела обыски в структурах, привлеченных к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений". Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

"Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Обыскивали комитеты Верховной Рады, главное научно-экспертное управление парламента, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство иностранных дел, Кабинет министров.

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Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.

Речь идет об увеличении численности личного состава воинских формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в оккупации Крыма, заявляют в СБУ.

"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела", - сказано в сообщении.

На прошлой недели Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить на предмет государственной измены ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010 года, бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович в Харькове и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет.

27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.

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