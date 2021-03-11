СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов

СНБО поручил СБУ проверить депутатов, причастных к Харьковским соглашениям. Фото: Униан

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами Харьковских соглашений в 2010 году.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

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"В течение 2 месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который урегулирует вопрос выхода Черноморского флота РФ в 2017 году. К сожалению, этот законопроект не был, по неизвестным нам причинам, разработан и мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начала разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения", - сообщил секретарь СНБО.



По его словам, голосовало "много интересных персонажей", которые продолжают оставаться в политике.



СБУ поручили выяснить, каким образом 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если Служба безопасности сочтет необходимым, она должна открыть дело о государственной измене.

Впоследствии, отвечая на уточняющий вопрос, секретарь СНБО сказал, что депутатов будут вызывать в СБУ для объяснений.

21 апреля 2010 в Харькове Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.