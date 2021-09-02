Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Генерал Кузьма Деревянко подписывает акт о безоговорочной капитуляции Японии Фото: istpravda.com.ua

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" подписали акт капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.

После прекращения боевых действий в Европе последним противником стран антигитлеровской коалиции осталась Япония. 6 августа 1945-го американцы сбросили атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму, а через трое суток бомбу "Толстяк" на Нагасаки. В тот же день наступление на японские силы начал СССР. За две недели советские войска нанесли поражение Квантунской армии в Маньчжоу-го - марионеточного государства в Маньчжурии. Японский император Хирохито решил завершить войну и принять условия капитуляции, оговоренные на Потсдамской конференции.

От Японии безоговорочную капитуляцию подписал министр иностранных дел Мамору Сигэмицу и начальник генштаба Есидзиро Умэдзу. США представлял генерал Дуглас Макартур, Великобританию - Брюс Фрэзер, СССР - генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, Китай - генерал Су Юнчан. Подписи поставили и представители Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции и Нидерландов.

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В документе говорилось о том, что японцы заявляют о безоговорочной капитуляции вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от их местонахождения. Всем японским войскам предписывалось немедленно прекратить военные действия. Японцы давали обязательства, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, а власть правительства и императора будет подчинена верховному командующему союзных государств.

Вторая мировая закончилась. По последним данным, ее жертвами стали более 80 млн человек.

В 1945 году началась оккупация Японии силами союзников, которые проводили демократизацию страны. В 1951-м, после подписания мирного договора в Сан-Франциско, Япония стала равноправным член мирового сообщества. При этом Япония находилась в состоянии войны с СССР, хотя и без боевых действий. Его прекратили в 1956 году, а мирного договора так и не подписали. Сейчас Япония оспаривает принадлежность России южных Курильских островов.

1 сентября 1939 года в 04:45 нацистская Германия без объявления войны напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Адольф Гитлер готовил нападение на соседнюю страну еще 26 августа, а чтобы создать благоприятный повод для наступления, военным приказали провести ряд пограничных провокаций. Однако за сутки до того Польша заключила военный союз с Великобританией, что сорвало планы и заставило перенести дату наступления. Некоторые историки убеждены, что быстрому восстановлению планов Гитлера способствовала прямая поддержка Иосифа Сталина. С СССР Германию связывал договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Тайный протокол содержал пункты о разделе сфер влияния в Европе, поэтому начало войны для СССР было также выгодным.