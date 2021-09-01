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среда, 01 сентября 2021 11:09

В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев

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В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев
1 сентября 1939 года Вермахт атаковал Польшу Фото: wikipedia

1 сентября 1939 года в 04:45 нацистская Германия без объявления войны напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.

Адольф Гитлер готовил нападение на соседнюю страну еще 26 августа, а чтобы создать благоприятный повод для наступления, военным приказали провести ряд пограничных провокаций. Однако за сутки до того Польша заключила военный союз с Великобританией, что сорвало планы и заставило перенести дату наступления.

Некоторые историки убеждены, что быстрому восстановлению планов Гитлера способствовала прямая поддержка Иосифа Сталина. С СССР Германию связывал договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Тайный протокол содержал пункты о разделе сфер влияния в Европе, поэтому начало войны для СССР было также выгодным.

Вторжение 1 сентября осуществлялось по плану "Вайс", разработку которого завершили к лету 1939-го. Вермахт атаковал Польшу не только по всей немецко-польской границе, но и с территории Моравии и Словакии. Немецкие корабли атаковали польскую военно-морскую базу Вестерплатте в вольном городе Данциге.

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В тот день война началась не только для поляков, но и для украинцев. Немецкая авиация начала бомбардировки аэродромов, важных объектов и городов. Первые немецкие бомбы упали на железную дорогу Львов, загорелся вокзал, товарная станция, станции Клепаров и Подзамче. В то же время немецкие бомбы упали на Луцк и Тернополь.

3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии. Но реально помочь атакованной стране они не могли.

17 сентября наступление на Польшу как союзницу Третьего Рейха начал Советский Союз. Перед тем польскому послу в СССР Гжибовскому вручили ноту, в которой говорилось, что Польское государство и правительство фактически перестали существовать, а потому все договоры между Польшей и СССР прекращают действие. Польшу назвали удобным полем для всяких неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР. Введение войск аргументировали необходимостью "защитить" жизнь и имущество украинцев и белорусов.

В ночь на 18 сентября президент Польши Игнаций Мосцицкий, верховный главнокомандующий Эдвард Рыдз-Смиглы и чиновники перешли польско-румынскую границу в Кутах. Позже должность президента Польши предложили председателю Всемирного союза поляков за границей Владиславу Рачкевичу, который в то время находился в Париже. Там создали правительство Польши в изгнании.

Несмотря на отчаянное сопротивление польские силы были фактически полностью разбиты. 20 сентября о капитуляции всего Центрального фронта объявил польский генерал Тадеуш Пискор. В польской армии воевало 120 тыс. украинцев. За первый месяц боевых действий погибло до 8 тыс. В немецком плену оказалось около 60 тыс., а в советском - 20 тыс.

27 сентября пала Варшава, а 28 сентября крепость Модлин. В тот же день Третий Рейх и СССР заключили Договор о дружбе и границах. 1 октября капитулировала балтийская военно-морская база Гель. Территория Польши оказалась под управлением немецкой военной администрации. Последняя передаст власть гражданской в конце октября. Оккупация Польши завершится. Однако война только начнется.

31 августа 1939 года нацисты инсценировали "нападение поляков" на радиостанцию ​​в немецком городе Гливице. Акция стала поводом для нападения Германии на Польшу.

Разрешение на проведение операции дали начальник тайной государственной полиции Рейнхард Гейдрих и его заместитель Генрих Мюллер. Она получила кодовое название Grossmutter gestorben - "Бабушка умерла", и стала частью большей провокационной операции "Гиммлер", проведенной силами абвера и СС.

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Дата
01
сентября

В польскую армию ушли служить 120 тыс. украинцев

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