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вторник, 31 августа 2021 10:59

Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе

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Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе
Радиостанция в Глайвице на фотографии 1939 года Источник: sovsekretno

31 августа 1939 года нацисты инсценировали "нападение поляков" на радиостанцию ​​в немецком городе Гливице. Акция стала поводом для нападения Германии на Польшу.

Разрешение на проведение операции дали начальник тайной государственной полиции Рейнхард Гейдрих и его заместитель Генрих Мюллер. Она получила кодовое название Grossmutter gestorben - "Бабушка умерла", и стала частью большей провокационной операции "Гиммлер", проведенной силами абвера и СС.

Ночью 31 августа небольшая группа немецких оперативников, одетых в польскую форму и возглавляемых офицером СД Альфредом Науйоксом, захватила радиостанцию ​​в Гливице, располагавшуюся неподалеку от немецко-польской границы. Они передали короткое антинемецкое послание на польском языке. К слушателям дошло лишь что-то вроде: "Внимание, это Гливице. Радиостанция находится в руках Польши".

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Чтобы атака выглядела более убедительной, гестаповцы использовали 43-летнего силезского немца Францишека Хониока. Мужчина был неженатым фермером, известным симпатиями к полякам. Накануне провокации его арестовали, вкололи смертельную инъекцию и уже мертвого расстреляли. Тело мужчины оставили на месте происшествия, якобы он был убит во время нападения на станцию.

Такие пытки спецслужбы признали необходимыми для достижения цели - создания вида польской агрессии. Еще за несколько месяцев до прямого вторжения немецкие газеты и политики, в том числе и сам Гитлер, обвиняли польские власти в организации чисток и крайней нетерпимости к этническим немцам, проживавшим в Польше.

Также участники операции оставили трупы нескольких заключенных из концентрационного лагеря Дахау, которых назвали "консервами". Их накачали наркотиками, одели в польскую форму, застрелили на месте, а лицо изуродовали, что сделало невозможным идентификацию тел. Их нашла утром в лесу местная полиция. Из-за этого в будущем операцию ошибочно идентифицировали под кодовым названием "Консервы".

Международное сообщество скептически отнеслось к немецкой версии инцидента. Но это не помешало Гитлеру 1 сентября в своей речи в Рейхстаге сослаться на все "приграничные инциденты". В тот же день началось немецкое вторжение в Польшу - Вторая мировая война. После войны город Гливице вошел в состав Польши.

Немецкий военный отряд ошибочно вторгся в на територию Польщи в ночь на 26 августа 1939 года. Прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны.

Германия готовила нападение именно в этот день, но 25 августа Польша подписала военный союз с Великобританией. Тогда Гитлер остановился и отложил атаку до 1 сентября.

Информация об этом доходила до некоторых формирований с задержкой. Броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" и несколько других кораблей, стоявших в Балтийском море, снялись с якоря и начали движение в сторону Вестерплатте в Данциге, где располагалась польская военная база и склады, но вовремя остановились.

Никакой информации об изменении планов не получила одна немецкая диверсионная группа из 70 человек под командованием лейтенанта Ганса Херцнера. Ночью они перешли польскую границу и вступили на Яблунковский перевал в Силезии - теперь в Чехии. Там располагалась железнодорожная станция Мосты и стратегический тоннель. Группа должна была выбить польские силы, установить контроль над железной дорогой до подхода основных сил и не допустить подрыва тоннеля.

Немцы открыли огонь и захватили станцию. Вскоре Польша получила от Германии официальные извинения. Командование заявило, что акцию спланировал "сумасшедший", который действовал без приказов.

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Дата
31
августа

Диверсанты совершили провокацию на немецко-польской границе

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