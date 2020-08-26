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среда, 26 августа 2020 09:30

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

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Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу
Немецкие военные захватили Яблунковский перевал не получив информации об отложении наступления Фото: 1939.pl

Немецкий военный отряд ошибочно вторгся в на територию Польщи в ночь на 26 августа 1939 года. Прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны.

Германия готовила нападение именно в этот день, но, 25 августа Польша подписала военный союз с Великобританией. Тогда Гитлер остановился и отложил атаку до 1 сентября.

Информация об этом доходила до некоторых формирований с задержкой. Броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" и несколько других кораблей, стоявших в Балтийском море, снялись с якоря и начали движение в сторону Вестерплатте в Данциге, где располагалась польская военная база и склады, но вовремя остановились.

Никакой информации об изменении планов не получила одна из немецких диверсионных групп количеством 70 человек под командованием лейтенанта Ганса Херцнера. Ночью они перешли польскую границу и вступили на Яблнуковский перевал в Силезии - теперь в Чехии. Там располагалась железнодорожная станция Мосты и стратегический тоннель. Группа должна была выбить польские силы, установить контроль над железной дорогой до подхода основных сил и не допустить подрыва тоннеля.

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Немцы открыли огонь и захватили станцию, взяли всех рабочих в плен, но одной телефонистке удалось связаться с военными и полицейскими, которые охраняли тоннель. Утром после длительной перестрелки им удалось отбить наступление, а остатки диверсионной группы, не дождавшись "запланированного" подхода основных сил, отступили в Словакию.

Вскоре Польша получила от Германии официальные извинения. Высшее командование заявило, что акцию спланировал "сумасшедший", который действовал без приказов.

В сети опубликовали копии протокола к договору о ненападении - "пакт Молотова - Риббентропа". Его подписали 23 августа 1939-го Германия и СССР.

Копии документа и секретного дополнительного протокола к нему опубликовал фонд "Историческая память", который получил сканы от Историко-документального департамента МИД России. На них можно увидеть подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

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Дата
26
августа

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

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