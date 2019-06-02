Опубликовали документ, которым начали Вторую мировую войну

В сети опубликовали копии протокола к договору о ненападении - "пакт Молотова - Риббентропа". Его подписали 23 августа 1939-го Германия и СССР.
Копии документа и секретного дополнительного протокола к нему опубликовал фонд "Историческая память", который получил сканы от Историко-документального департамента МИД России. На них можно увидеть подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа, пишет "Бабель".
Стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае "территориально-политического переустройства областей", которые входят в состав стран Балтии - Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, и Польши. Также оговариваются пределы этих сфер интересов.
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1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война. 17 сентября восточную территорию Польши начал оккупировать СССР. Впоследствии Польшу поделили соответствии с "сфер интересов", которые были указаны в секретном протоколе к договору.
За несколько месяцев Советский Союз вторгся на территорию Финляндии, но уже через год потерпел унизительное поражение.
Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.
Речь идет о руинах барака, где лидер нацистов проводил штабные совещания, планировал карательные операции
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