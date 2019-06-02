Опубликовали документ, которым начали Вторую мировую войну

В сети опубликовали копии протокола к договору о ненападении - "пакт Молотова - Риббентропа". Его подписали 23 августа 1939-го Германия и СССР.

Копии документа и секретного дополнительного протокола к нему опубликовал фонд "Историческая память", который получил сканы от Историко-документального департамента МИД России. На них можно увидеть подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа, пишет "Бабель".

Автор: thebabel.com.ua Показали секретный протокол Молотова-Риббентропа

Стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае "территориально-политического переустройства областей", которые входят в состав стран Балтии - Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, и Польши. Также оговариваются пределы этих сфер интересов.

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1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война. 17 сентября восточную территорию Польши начал оккупировать СССР. Впоследствии Польшу поделили соответствии с "сфер интересов", которые были указаны в секретном протоколе к договору.

За несколько месяцев Советский Союз вторгся на территорию Финляндии, но уже через год потерпел унизительное поражение.

Автор: thebabel.com.ua Показали секретный протокол Молотова-Риббентропа

Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года. Речь идет о руинах барака, где лидер нацистов проводил штабные совещания, планировал карательные операции