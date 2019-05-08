Систему укрытий Гитлера начали реставрировать

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Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.

Речь идет о руинах барака, где лидер нацистов проводил штабные совещания, планировал карательные операции, сообщает DW.

20 июля 1944 года полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг занес в помещение во время одного из совещаний портфель. В нем была взрывчатка. Он поставил его под стол, на котором были разложены карты.

От силы взрыва обрушился потолок, а зал для совещания, превратился в сплошную руину. Четыре человека погибли, было много раненых. Гитлер потерпел лишь контузию. Его защитил тяжелый дубовый стол. Мятеж подавили. Полковника Штауффенберга расстреляли во дворе военного министерства в Берлине.

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Через 75 лет после неудачного покушения, историки хотят восстановить события того времени в момент покушения.

"В этом году приоритет - восстановление залы для совещаний, в которой Штауффенберґ совершил неудачное покушение на Гитлера. Кроме этого, планируется и театральный перформанс, что рассказывать о ходе тех событий", - рассказывает пресс-секретарь мемориального комплекса "Wolfsschanze" Себастьян трапики.

От бараке сейчас остался только фундамент. "Волчье логово" расположено в лесу вблизи города Кентшина в бывшей Восточной Пруссии, после Второй мировой войны отошла к Польше. До 1946 года этот город носил название Растенбурґ.

Немецкая группа Rammstein выложили в сеть новый клип. Менее чем за сутки ролик собрал более 5 млн просмотров на Youtube. Участники группы предстают в трейлере в полосатых робах узников нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее. В конце ролика появляется дата латиницей "XXVIII.III.MMXIX", и надпись "Deutschland" ( "Германия"). 28 марта 2019 - дата выхода клипа, а "Deutschland" - название песни. Полная версия клипа длится 9 мин 22 с. В ролике на груди участников группы нанесены треугольники - красный и розовый.