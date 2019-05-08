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четверг, 09 мая 2019 02:24

Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
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Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.
Фото: DW
Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.
Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.

Одно из зданий бывшей ставки Адольфа Гитлера "Волчье логово" на территории Польши, планируют реконструировать до конца года.

Речь идет о руинах барака, где лидер нацистов проводил штабные совещания, планировал карательные операции, сообщает DW.

20 июля 1944 года полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг занес в помещение во время одного из совещаний портфель. В нем была взрывчатка. Он поставил его под стол, на котором были разложены карты.

От силы взрыва обрушился потолок, а зал для совещания, превратился в сплошную руину. Четыре человека погибли, было много раненых. Гитлер потерпел лишь контузию. Его защитил тяжелый дубовый стол. Мятеж подавили. Полковника Штауффенберга расстреляли во дворе военного министерства в Берлине.

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Через 75 лет после неудачного покушения, историки хотят восстановить события того времени в момент покушения.

"В этом году приоритет - восстановление залы для совещаний, в которой Штауффенберґ совершил неудачное покушение на Гитлера. Кроме этого, планируется и театральный перформанс, что рассказывать о ходе тех событий", - рассказывает пресс-секретарь мемориального комплекса "Wolfsschanze" Себастьян трапики.

От бараке сейчас остался только фундамент. "Волчье логово" расположено в лесу вблизи города Кентшина в бывшей Восточной Пруссии, после Второй мировой войны отошла к Польше. До 1946 года этот город носил название Растенбурґ.

Немецкая группа Rammstein выложили в сеть новый клип. Менее чем за сутки ролик собрал более 5 млн просмотров на Youtube.

Участники группы предстают в трейлере в полосатых робах узников нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее. В конце ролика появляется дата латиницей "XXVIII.III.MMXIX", и надпись "Deutschland" ( "Германия"). 28 марта 2019 - дата выхода клипа, а "Deutschland" - название песни.

Полная версия клипа длится 9 мин 22 с. В ролике на груди участников группы нанесены треугольники - красный и розовый.

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