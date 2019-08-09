Едкий дым и 27 пожарников - в Полтаве горел стеклозавод (видео)

В Полтаве горел стеклозавод. Фото:tsn.ua

Вечером 8 августа в Полтаве загорелся склад на местном заводе медицинского стекла.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Полтавской области.

"Нам сообщили о пожаре в 20:48 работники завода. В складском помещении произошло возгорание. К месту пожара направили сразу 5 отделений и задействовали 27 спасателей. На заводе было сильное задымление. Пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания ", - прокомментировал Виталий Шкаревский, пресс-офицер ДСНС в Полтавской области.

По словам Виталия, огонь уничтожил пластиковые трубы и деревянные стеллажи со спецодеждой на площади 25 кв. м.

Пострадавших и травмированных нет.

Причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Как подчеркнул Виталий Шкаревский, тяжелых последствий удалось избежать, потому что вовремя обратились к спасателям.

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8 августа в Полтавском районе возникло 7 пожаров - горел сухостой.