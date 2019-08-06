Дикую утку советуют готовить с яблоками и мандаринами

Качку треба вбивати восени, коли вона стала жирною. Фото:Xvatit.com.ua

С 3 августа стартовал сезон охоты на пернатую дичь.

О том, как готовить дикую утку, журналисту Gazeta.ua рассказала жительница Рассошенец Полтавского района Вера Мелешко.

"Дикую утку жарить - это издевательство. Она тогда жесткая, несочная и имеет привкус. А вот пернатая, запеченная в духовке, облагораживается. Больше всего люблю подстреленных осенью. Такие утки уже успевают наесть жирок и не состариться", - пошутила женщина. Ее муж - охотник, так что Вера Алексеевна готовит утку каждый год.

По словам Веры Алексеевны, в первую очередь надо ощипать тушку утки и удалить пинцетом остатки перьев, вырезать внутренности. Если утка слишком жирная, надо тоже необходимо срезать. Ощипанную тушку промыть и просушить.

"Пока птица сохнет, надо готовить маринад. Для него необходимо спелый лимон, оливковое масло, пару ложек меда и специи по вкусу. Покупаю их уже смешанные на рынке. Этим натираю тушку и лишая минут на двадцать. Пока мясо маринуется, готовлю утвари. Мелкие луковицу, 3 кисло-сладких яблока, пол лимона. Беру четыре мандаринки и разделяю на дольки. Затем все это помещаю в одну емкость, добавляю 2 чайные ложки оливкового масла. По вкусу - соль, перец, розмарин, кориандр и гвоздику " , - рассказала женщина.

Все ингредиенты нужно смешать и нафаршировать тушку утки. После этого зашить брюхо или скрепить деревянными шпажками.

Обработанную дичь необходимо положить на смазанный маслом противень. Еще в противень нужно налить немного воды, а тушку накрыть фольгой. Только тогда - в разогретую до 220 градусов духовку.

Через 30 минут выпекания, по словам Веры Алексеевны, надо снять фольгу и полить утку жидкостью с противня. Еще за 30 минут - можно доставать.

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