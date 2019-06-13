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воскресенье, 16 июня 2019 18:30

"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7

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Тренировка егерей из 61-й бригады ВСУ. Бригада базируется на границе с Беларусью
Фото: facebook.com/61opebr
Тренировка егерей из 61-й бригады ВСУ. Бригада базируется на границе с Беларусью
Тренировка егерей из 61-й бригады ВСУ. Бригада базируется на границе с Беларусью
Тренировка егерей из 61-й бригады ВСУ. Бригада базируется на границе с Беларусью
Тренировка егерей из 61-й бригады ВСУ. Бригада базируется на границе с Беларусью

В сети показали тренировки 61-й егерской бригады Вооруженных сил Украины.

В бригаде показали занятия по тактико-специальной подготовки, пишут в сообщении на Facebook бригады.

"На занятиях отрабатывались учебные вопросы приемов и способов перемещения в лесной местности и преодоления открытых участков местности", - пишут представители бригады.

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Егерские подразделения предназначены для ведения боевых действий в лесной и болотистой местностях и комплектуются только военнослужащими контрактной службы, которые имеют опыт боевых действий, или гражданская деятельность которых имеет родство со спецификой бригады - охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств.

На Черниговщине формируют новый отдельный танковый батальон. Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы.
Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

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Дата
16
июня

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