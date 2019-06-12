Ближе к границам агрессора: ВСУ сформировали отдельный танковый батальон

В Черниговской области сформировали новый танковый батальон / фото: ОК Север "

На Черниговщине формируют новый отдельный танковый батальон.

"12-й отдельный танковый батальон оперативного командования" Север "будет сформирован в селе Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", - сообщают в пресс-службе оперативного командования "Север".

Сейчас военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы.

Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

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Черниговская область на севере граничит с Россией и Беларусью.

Министерство обороны Украины в 2019-м не заключало контракты на изготовление танков БМ "Оплот". Причиной этого являются российские детали в составе боевых машин, которые до сих пор не удалось заменить украинские или иностранные аналоги.