Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"

Министерство обороны Украины в 2019-м не заключали контракты на изготовление танков БМ "Оплот".
Причиной этого являются российские детали в составе боевой машины, которые до сих пор не удалось заменить украинскими или иностранными аналогами, пишут Донбас.Реалии
"Причиной указанного стало поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ по импортозамещению определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготовлялись в Российской Федерации", - говорится в ответе Министерства обороны Украины .
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Чтобы провести импортозамещение российских составляющих, началась специальная исследовательская работа. Соответствующее техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. Морозова. Впрочем, процесс еще незакончен.
2 года назад экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что танки "Оплот" поступят в ВСУ в 2017-м.
Танк был принят на вооружение в 2009-м, но до подразделений ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.
Машины состоят на вооружении Таиланда.
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