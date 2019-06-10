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понедельник, 10 июня 2019 17:10

Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"

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Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков &quot;Оплот&quot;
ВСУ до сих пор не получили новые танки БМ "Оплот" / Фото: Радио Свобода

Министерство обороны Украины в 2019-м не заключали контракты на изготовление танков БМ "Оплот".

Причиной этого являются российские детали в составе боевой машины, которые до сих пор не удалось заменить украинскими или иностранными аналогами, пишут Донбас.Реалии

"Причиной указанного стало поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ по импортозамещению определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготовлялись в Российской Федерации", - говорится в ответе Министерства обороны Украины .

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Чтобы провести импортозамещение российских составляющих, началась специальная исследовательская работа. Соответствующее техническое задание выдали Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им. Морозова. Впрочем, процесс еще незакончен.

2 года назад экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что танки "Оплот" поступят в ВСУ в 2017-м.

Танк был принят на вооружение в 2009-м, но до подразделений ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.

Машины состоят на вооружении Таиланда.

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Дата
10
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