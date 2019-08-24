Борщ для "Всемирного Поедателя" сварила воспитательница детсада из Великих Сорочинцев

Фото: yarmarok.in.ua

На Сорочинскую ярмарку в Миргородском районе Полтавской области приехал профессиональный едок Рэнди Сантел. Сам он себя называет "Мировой поедатель", путешествует по странам и ест на скорость национальные блюда. Борщ для него сварила жительница села Большие Сорочинцы Наталья Демченко.

Об этом корреспондент Gazeta.ua узнал во время визита на Сорочинскую ярмарку.

Рэнди Сантел посетил Сорочинскую ярмарку без предупреждения. Для оргкомитета торжища это стало неожиданностью.

"Они вечером 21 августа обратились в ярмарком, а из оргкомитете сообщили мне. Мы встретили Рэнди и его съемочную группу на главной аллее. Там мы узнали, что он планирует снимать программу своего шоу. Договорились о мести и времени - 22 августа на Усадьбе Хиври днем во время развлекательной программы ", - рассказал главный режиссер Сорочинской ярмарки Олекснадр Князь.

В тот вечер Рэнди Сантел снял видео о своей прогулке по ярмарке, фотографию опублмковал в профиле в инстаграм с такой подписью: "А я сейчас в Украине с нашими удивительными друзьями. Сегодня вечером мы на украинском фестивале в Полтавской области, где завтра я буду проводить веселое шоу с украинский едой. У нас сегодня вечером вкусные блюда и напитки ".

Автор: instagram.com/randysantel Американец Рэнди Сантел с друзьями, среди которых киевлянка Александра Волкова, на смотровой площадке Сорочинской ярмарки

Для шоу "Вызов еде" заказали: литр борща, по килограмму вареников и шашлыков, а также литр компота. Впрочем, говорит Александр Князнь, в последний момент компота на ярмарке не нашли. Поэтому заменили напиток холодной минеральной водой без газа. Блюда для шоу оплатило общество "Сорочинская ярмарка" - им, говорит Князь, не предлагали компенсировать расходы.

Вареники с капустой и шашлык купили у предпринимателей, которые кормят гостей ярмарки на фудкорте. А вот борщ готовила местная жительница. Наталья Демченко работает в селе Великие Сорочинцы воспитательницей в детском саду. И только одну неделю в году превращается в повара.

"Она много лет кормит нас, оргкомитет ярмарки. Мы звоним, заказываем блюда - решаем меню коллегиально. Она готовит очень вкусно, и порции у нее большие. Поэтому за борщ позвонил сразу ей. Она как раз доваривала", - пояснил главреж.

Сама Наталья Демченко не знала, для кого готовила блюдо. Говорит, ей заказали - она ​​приготовила, и все. Лично встретиться с ней корреспонденту Gazeta.ua не удалось - женщина сообщила, что не имеет ни минуты времени, потому что готовит ужин. Говорили по телефону, в трубку было слышно, как вкусно шипят на сковороде отбивные. Их, говорит женщина, заказывают чаще всего. Рассказала рецепт борща. Главный секрет - баланс вкуса и вовремя добавленное сливочное масло с чесноком.

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Самому Рэнди Сантелу, очевидно, борщ понравился. За шоу наблюдали гости ярмарки и артисты на сцене. "Мировой поедатель" описал впечатления так:

Автор: instagram.com/randysantel Впечатления Рэнди Сантела от поедания украинских блюд, которые он опубликовал в своем профиле в инстаграм

"Сегодня я сделал очень веселую и вкусную выставку традиционного украинского пищевого "вызова" на ежегодном Полтавском фестивале в Великих Сорочинцах, Украина. Я съел 3 кг еды, в том числе 1 кг шашлыка, 1 кг вареников и 1 литр борща. Видео будет удивительным, поскольку в Украине нет правил по использованию беспилотников, ха-ха, а за мной сзади была группа украинок, которые пели и танцевали. На это все ушло около 25 минут, чтобы закончить все, и удивительно почти все люди остались все время наблюдать. Спасибо, сегодня пища была вкусной, и это было прекрасно встретить всех после вызова ", - написал Рэнди.

Украина стала 34-й страной, которую посетил Рэнди Сантел. Он провел 777 соревнований по поеданию больших блюд на скорость. Шоу в Сорочинцах стало 778-м по счету.

Уникальную блюдо "слащёна" готовят только в поселке Опошня Зеньковского района Полтавской области. Несмотря на "сладкое" название, блюдо на самом деле соленое, его едят с борщом.