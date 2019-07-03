Как готовят уникальную блюдо слащёну - рецепт с видео

Фото: Ольга Стенько

Уникальную блюдо "слащёна" готовят только в поселке Опошня Зеньковского района Полтавской области. Несмотря на "сладкое" название, блюдо на самом деле едят соленым.

Местные жители рассказали Gazeta.ua о секрете приготовления слащоны.

Готовили аутентичное блюдо на кулинарном фестивале "Вкусности в Опошне", которой провели во время Национального фестиваля гончарства.

"Я работаю учителем. Мы с детьми исследуем традиции нашего народа, в частности - опошнянского. Общались с нашими земляками старожилами, они угощали таким блюдом - слащёной. Мы решили приготовить это блюдо и сделать мастер-класс, чтобы всем было вкусно", - рассказала жительница поселка Опошня Неля Немирюк.

Автор: Ольга Стенько Жительница поселка Опошня Неля Немирюк устроила мастер-класс по приготовлению слащёны

Слащёна (или сластена) - по сути это жареное в масле постное дрожжевое тесто. Слащёну раньше готовили на праздники, потому что для ее жарки нужно много масла. Современные хозяйки жарят блюдо вместо хлеба к борщу или супу или как десерт. В отличие от выпечки, слащёна готовится быстро и не требует расстойки. В состав теста не входят яйца, молоко или жир. Оно состоит всего из трех продуктов.

Для приготовления теста нужно:

- 50 г сырых дрожжей,

- поллитра теплой воды

- около двух стаканов просеянной пшеничной муки.

Для жарки: рафинированное растительное масло.

Дрожжи растереть в миске, развести чуть теплой водой до однородной массы. Постепенно всыпать муку, чтобы тесто имело консистенцию густой сметаны, хорошо размешать.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Когда масло начнет шипеть, можно формировать слащёну.

Для этого чайной ложкой или пальцами берут небольшое количество теста и выкладывают на сковороду в определенном порядке. Сначала одну за другой в ряд три капли размером с большой лесной орех, в следующем ряду - две, потом еще одну. Тесто нужно расположить таким образом, чтобы при запекании оно образовало симметричный треугольник, похожий на стилизованную виноградную гроздь. Жарится слащёна очень быстро, около минуты с каждой стороны.

Готовое изделие выкладывают на тарелку. Некоторые хозяйки густо присаливают слащёну, а Неля Нимирюк предлагает к блюду варенье из шелковицы. На фестивале "Вкусности в Опошне" свои варианты блюда представляли сразу несколько хозяек.

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"Каждая хозяйка в Опошне готовит сластёну по-разному, как и любое другое блюдо. В нашей семье чаще всего их жарит бабушка Екатерина. В тесто добавляет немного соли. Я иногда добавляю щепотку сахара. Готовые сластёны сразу посыпаем солью. Используем вместо хлеба ", - рассказала жительница Опошни Руслана Булавенко.

В поселок на кулинарный фестиваль научиться готовить аутентичное опошнянское блюдо приезжал известный украинский ведущий, автор кулинарных книг Константин Грубич.

29 июня в Опошне Зеньковского района на Полтавщине состоялся традиционный Национальный фестиваль гончарства. Так завершили неделю национального гончарного сдвижения в Опошне "Сдвиг-2019".