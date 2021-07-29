Тренды в интернет-рекламе: что нужно знать

Крупные компании увеличат расходы на рекламу, вытесняя более мелких конкурентов

Правда ли, что к 2022 году Google уберет таргет по ключевым словам, а PPC специалистов ждет безработица? Что может быть важнее аналитики в Google рекламе? Давайте разбираться.

1. С момента запуска первой рекламы в интернете, инвестиции в онлайн продвижение СРАВНЯЛИСЬ с финансовыми вливаниями в офлайн рекламу. Это происходит первый раз за всю историю рекламы и значит, что расходы на онлайн рекламу будут расти. Почему? Потому что конкуренция возросла.

Рекламироваться онлайн начали и те, кто перекочевал с оффлайна, и те, кто никогда там не был – новые бизнесы, которые начнут активно рекламироваться и задавать темп рынку.

Крупные компании увеличат расходы на рекламу, вытесняя более мелких конкурентов.

Так что те, кто сейчас не уделит внимание оптимизации своих рекламных кампаний, обречены уйти с рынка.

2. Грядет полная автоматизация рекламных кампаний. И это действительно грозит потерей рабочих мест для ПОСРЕДСТВЕННЫХ PPC специалистов. Объясняем:

Многие PPC специалисты останутся без работы не из-за того, что ее не останется вследствие автоматизации. А потому, что многие из них могут работать только со средними значениями в рекламных кампаниях (средняя стоимость клика, средний коэффициент конверсии, среднее значение СРА).

А после полной автоматизации основной задачей PPC специалиста станет ОБУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ рекламной кампании получению НУЖНОГО (не среднего) объема и конверсии по НУЖНОЙ цене.

Это уже абсолютно другой принцип работы, который, соответственно, требует и другого подхода.

3. Премиум трафик становится выгодней бюджетного.

Чаще всего бюджетный трафик имеет низкую конверсию и мало выгодную СРА. Да, дешевый трафик может работать эффективно, но лишь когда продвижение ведется по ключевым словам на нижнем этапе воронки продаж.

Вкладываясь в премиум трафик логично будет отключить дешевые и неэффективные запросы, оставить топовые и уже на них повышать ставку.

Вернемся ко второму пункту. Если правильно обучить автоматику Google, она будет правильно и назначать ставку, и повышать ее, и снижать.

4. Креатив перевешивает в списке необходимых навыков. Когда ты единственный продавец на рынке, то привлечь внимание к себе не составит большого труда.

Но если таких продавцов ТЫСЯЧИ, необходимо что-то делать, чтобы заметили именно тебя! В подходе к рекламе необходимо использовать эмоции, а этого можно добиться только с помощью креатива. Поэтому графические дизайнеры, специалисты по видеороликам и креативные контент мейкеры сильно вырастут в цене.

5. С сентября 2020 года был ограничен Search Query Report (отчет по поисковым запросам). Все идет к тому, что Google уберет таргет по ключевым словам. Уже сейчас работают умные торговые и медийные кампании, в которых настройки сведены только к выставлению бюджетов.

Все эти тренды УЖЕ существуют и меняют рекламный рынок, но пока в тестовом формате. У вас есть возможность тестировать, смотреть, экспериментировать и учиться. Мы в Bogat.Digital уже опробовали и оценили обновления и знаем, как с ними эффективно работать и с удовольствием проконсультируем вас.

Главное, не ждать стабильности и помнить, что изменения – неотъемлемая часть роста.