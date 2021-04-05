Как выбрать мебель для обуви?

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1837
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1152
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1566
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 567
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 630
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1206
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 666
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1566
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 225
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1188
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1044
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 720
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 13:51

Как выбрать мебель для обуви?

  Комментировать
  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

Первое, что видит каждый при входе в дом — прихожая. Это помещение должно быть обустроено комфортно, аккуратно и функционально. В большинстве квартир его размеры довольно скромные. Чтобы обустроить прихожую удобно и красиво в такой ситуации, нужно приложить немало усилий. Важно правильно подобрать мебель. Особенно для обуви. Разбросанные ботинки нисколько не украшают помещение, а для того, кто только что зашёл в дом, будет настоящим квестом попасть в другие комнаты.

При выборе мебели для обуви нужно учитывать габариты прихожей. Не следует покупать слишком громоздкий шкаф в маленькое помещение. Безусловно, в нем помещается много вещей, в том числе и обувь. Но красоты и уюта он не добавит. Лучше приобрести компактный шкаф для одежды и отдельно обувницу.

Виды мебели для обуви

Сегодня производители представляют множество разнообразных моделей обувниц. Все их можно отнести к таким основным видам:

● Открытые.
● Закрытые.
● Слим.

  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

Выбирать следует исходя из количества обуви, которая постоянно используется. Если в доме проживает несколько человек, то потребуется вместительная тумба для обуви. Она может быть с дверцами или без, низкой и широкой либо же высокой и узкой. Для небольшой прихожей подойдет высокая модель с полками по всей высоте. Нередко она может быть дополнена сверху вешалкой. Это позволяет компактно разместить необходимую в определенный сезон верхнюю одежду и обувь.

Среди владельцев квартир с малогабаритной прихожей сейчас необыкновенной популярностью пользуется модель обувной тумбы "слим". Это высокая, узкая, не слишком широкая тумба, где полки расположены на дверце таким образом, что обувь хранится вертикально. Это удобно и компактно.

Аккуратный и стильный вид прихожей будет, если комод купить. Современный рынок предлагает модели на любой вкус: небольшие с парой выдвижных ящиков, просторные с ящиками разного размера и закрытыми полками, минималистичные, с выразительным декором и т.д. Для просторной прихожей подойдёт вместительный комод для обуви с несколькими ящиками и дополнительными полками. Существуют варианты с размещенным сбоку зеркалом во весь рост. Это практично и стильно.

  В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви
В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

Интернет-магазин Taburetka.ua представляет большой ассортимент мебели для обуви. У нас Вы найдёте тумбы и комоды классические и с оригинальными дополнениями, а также соответствующие последним тенденциям интерьерной моды модели в светлых оттенках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать мебель для обуви?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

Черноморский флот стал украинским

Казаки и гетман подписали конституцию

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 22582
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 21627
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 13078
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10755
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 7758
Новости компаний
Магазин "Велопланета" поможет выбрать качественный, брендовый велосипед
Магазин "Велопланета" поможет выбрать качественный, брендовый велосипед Просмотров: 27
"Украинский Диснейленд" от Михаила Поплавского
"Украинский Диснейленд" от Михаила Поплавского
10
 Просмотров: 99
Беговые дорожки: где приобрести и какую выбрать для лучших результатов
Беговые дорожки: где приобрести и какую выбрать для лучших результатов Просмотров: 18
Горящие туры - экономьте на комфортном и качественном отдыхе
Горящие туры - экономьте на комфортном и качественном отдыхе Просмотров: 63
Домашний уютный уголок для подростка
Домашний уютный уголок для подростка Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Голосов: 477
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть