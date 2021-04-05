Как выбрать мебель для обуви?

В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

Первое, что видит каждый при входе в дом — прихожая. Это помещение должно быть обустроено комфортно, аккуратно и функционально. В большинстве квартир его размеры довольно скромные. Чтобы обустроить прихожую удобно и красиво в такой ситуации, нужно приложить немало усилий. Важно правильно подобрать мебель. Особенно для обуви. Разбросанные ботинки нисколько не украшают помещение, а для того, кто только что зашёл в дом, будет настоящим квестом попасть в другие комнаты.

При выборе мебели для обуви нужно учитывать габариты прихожей. Не следует покупать слишком громоздкий шкаф в маленькое помещение. Безусловно, в нем помещается много вещей, в том числе и обувь. Но красоты и уюта он не добавит. Лучше приобрести компактный шкаф для одежды и отдельно обувницу.

Виды мебели для обуви

Сегодня производители представляют множество разнообразных моделей обувниц. Все их можно отнести к таким основным видам:

● Открытые.

● Закрытые.

● Слим.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

Выбирать следует исходя из количества обуви, которая постоянно используется. Если в доме проживает несколько человек, то потребуется вместительная тумба для обуви. Она может быть с дверцами или без, низкой и широкой либо же высокой и узкой. Для небольшой прихожей подойдет высокая модель с полками по всей высоте. Нередко она может быть дополнена сверху вешалкой. Это позволяет компактно разместить необходимую в определенный сезон верхнюю одежду и обувь.

Среди владельцев квартир с малогабаритной прихожей сейчас необыкновенной популярностью пользуется модель обувной тумбы "слим". Это высокая, узкая, не слишком широкая тумба, где полки расположены на дверце таким образом, что обувь хранится вертикально. Это удобно и компактно.

Аккуратный и стильный вид прихожей будет, если комод купить. Современный рынок предлагает модели на любой вкус: небольшие с парой выдвижных ящиков, просторные с ящиками разного размера и закрытыми полками, минималистичные, с выразительным декором и т.д. Для просторной прихожей подойдёт вместительный комод для обуви с несколькими ящиками и дополнительными полками. Существуют варианты с размещенным сбоку зеркалом во весь рост. Это практично и стильно.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент мебели для обуви

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