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вторник, 01 июня 2021 16:49

CoPointer – новое слово в общении с клиентами сайта

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CoPointer – новое слово в общении с клиентами сайта
Быстрое и правильное решение вопросов, которые здесь и сейчас волнуют посетителей, является залогом процветания любого веб-проекта

Неважно, владельцем которого сайта вы есть (онлайн-магазина, образовательного ресурса, корпоративного портала или авторского блога), в каждом из названных случаев вам приходится общаться с его многочисленными посетителями. Когда чаще, когда реже, но приходится сто процентов...

Иначе говоря, онлайн-поддержке клиентов вы всегда отводите важную роль в развитии своего ресурса. И это неудивительно, ведь быстрое и правильное решение вопросов, которые здесь и сейчас волнуют посетителей, является залогом процветания любого веб-проекта, в первую очередь – коммерческого.

Понимая это, возникает вполне резонный вопрос: как сделать онлайн-поддержку клиентов максимально эффективной и выгодной для обеих сторон? Ответ – с помощью специального инструментария! Такого, как виджет CoPointer.

CoPointer – комплексная онлайн-поддержка

Виджет позволяет организовать процесс общения с клиентами сайта в режиме реального времени максимально быстро и разным, удобным для каждого способом. В частности полезные функции CoPointer включают в себя:

• традиционный текстовый чат с фактически нелимитированным количеством участников (в диалог с ответственным представителем сайта могут вступать сразу несколько десятков клиентов, которых волнует один и тот же вопрос)

• аудио- или видеочат с возможностью одновременного общения 100 посетителей;

• систему мгновенного обмена файлами.

Согласитесь, впечатляет то, что все эти возможности для оптимальной онлайн-поддержки клиентов сайта объединяет в себе всего-навсего один виджет. Как следствие, установив CoPointer на сайт, можно отказаться от ряда других отдельных приложений, которые призваны выполнять аналогичные функции.

Совместный просмотр страницы – изюминка CoPointer

Приведенные выше функции далеко не единственные в казне виджета. Вне всякого сомнения, его изюминкой можно считать совместный просмотр страницы. Эта функция позволяет менеджеру сайта в режиме реального времени не только видеть экран клиента, но и управлять его действиями на нем. Например, в случае с онлайн-магазином подсказывать в процессе поиска/выбора необходимого товара, помогать с активацией скидки или непосредственным оформлением заказа в корзине.

И это еще не все. Исключительное сопровождение посетителя сайта благодаря функции совместного просмотра страницы достигается благодаря использованию интегрированного в CoPointer уникального графического инструмента. С его помощью представитель веб-ресурса имеет возможность выделить на экране клиента нужный фрагмент информации, чтобы вовремя обратить внимание в нужном месте.

Технические преимущества CoPointer

Виджет для комплексной онлайн-поддержки клиентов выглядит совершенно и с технической стороны. Он отличается повышенной безопасностью использования, быстро и просто устанавливается на сайт, работает на всех типах устройств с различными операционными системами и веб-браузерами.

Об этих и других очевидные преимущества CoPointer вы узнаете уже после загрузки приложения на свой ресурс. Поторопитесь!

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