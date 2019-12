Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"

Фото: Валерий Шмаков

"Советская власть делала все, чтобы украинцы из разных частей страны чувствовали себя по-разному. Хотя имеют схожие черты. Трудолюбие и умение с энтузиазмом ставить над собой эксперименты ", - говорит Тарас Березовец, модератор Безопасности форума молодых лидеров.

Мероприятие начинается 5 декабря в Центре Шептицкого во Львове на базе Украинского католического университета. Проводит Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". В зале на первом этаже Центра собралось около сотни молодых людей в возрасте до сорока.

"Хотя нам сейчас говорят, что у нас новые лица, "турбо режим"- и мы это все уже проходили "семимильными шагами" прошлого столетия. Даже названия партий начали уже копировать с тех пор.

- За последние 5 лет Украина успешно строила международную коалицию в свою поддержку. Это заметно в сравнении. Когда Российская Федерация захватила часть Грузии, то призывы к поддержке и санкций не были услышаны. Когда такая же ситуация возникла в 2014-м с Крымом - на защиту Украины стала вся Европа и Америка. Становится очевидным, что если бы не поддержка международных партнеров, Украина сейчас была бы "обрубком" полностью отрубленным от моря.

Единственное, чего в Кремле не учли - способности украинского общества самоорганизовываться. Украина очень быстро нашла себе новых партнеров и создала коалицию с Америкой и НАТО. Но сейчас все годы стараний могут кануть в Лету".

Березовец торжественно передает слово ректору УКУ отцу Богдану Праху, который вызвался принять форум в университете.

"Мы не могли себе подумать, что будем жить в опасности войны, переживать за спокойствие и мир в стране. Если раньше молодежь выезжала из страны из-за бедности, сейчас едет в поисках безопасности. Поэтому должны работать в этом направлении. Божьего благословения вам, работайте вместе, работайте единодушно", - говорит ректор. Участники форума аплодируют.

Свою первую речь в качестве посла произносит вновь назначенная амбасадорка Канады в Украине Лариса Галадза. Еще не подписала верительную грамоту президенту Украины.

"Мои коллеги из посольства высоко оценивают сотрудничество с фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Я прилетела сюда две недели назад, до сих пор не выступала с речами.

- У меня есть три причины, почему я сегодня на форуме. Первая - мои родители в 1995-м начали приезжать в Украину во Львов, а именно в богословскую академию, которая потом стала УКУ. Поэтому для меня УКУ, как дом далеко от дома. Вторая причина - это общение с молодыми людьми, - говорит Лариса Галадза. Говорит грамотно украинском, но медленно и с акцентом. - Мои два сына и дочь остались в Канаде. Мне очень не хватает дискуссий и дебатов с ними о политике, экологии, безопасности, гендерного равенства, быстро изменяющегося мира. А третья причина - моя предыдущая работа. В течение трех лет я руководила вопросами безопасности и мирных процессов, программами миротворческих и стабилизационных ситуаций, путешествовала по миру изучая не только теоретические, но и практические аспекты мира".

Посол продолжает речь на английском обращаясь к молодым участникам форума:

- На протяжении последних трех лет я много раз видела, как важно, чтобы мирный процесс был инклюзивным. Это разнообразие должно включать молодых людей. Исследование ООН дают понять, что молодежь теряет доверие к собственным правительствам и международным системам, так как чувствуют себя исключенной из них. Надеюсь, при поддержке Канады ситуация в Украине будет улучшаться. Канада будет поддерживать реформы в Украине и демонстрировать успехи другим".

Зрители в зале долго аплодисментами провожают Галадза. Садится сразу возле сцены.

К слову приглашают Арсения Яценюка.

"Наш форум как раз накануне Нормандского форума. Вы знаете, что такое Нормандский форум? Это когда наш президент, канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон и еще один хорошый, но не очень человек будут обсуждать в Нормандии, как восстановить территориальную целостность Украины. Представляем, что же сейчас происходит в ситуативной комнате, в офисе президента ", - активно жестикулирует протяжении разговора.

- Значит, собираются в комнате президент, премьер, министры иностранных дел, финансов, энергетики, внутренних дел, председателя СНБО и СБУ, глава службы внешней разведки и ряд специалистов, которые должны для президента подготовить переговорную позицию. Сейчас мы с вами будем ее готовить.

- Надо определить - кто у нас друг, а кто враг. Итак - Германия думаю - друг. Надеюсь на франко-германский альянс. Россия? Здесь нет никаких сомнений - враг. То есть трое против одного, - задумывается и чешет затылок.

Теперь основная стратегическая цель - сильная успешная страна, независимая Украина в Европейском союзе. России выгодна эта цель? Нет. Второе. Украина - член НАТО. России тоже не нравится эта цель. Если кто-то не согласен можете поднять руку. - Осматривает зал. Руку не поднимает никто. - Дальше. Сильная украинская армия. Возвращение целостности наших территорий на своих условиях. Донбасс и Крым. У нас часто забывают о Крыме. Но я не забыл.

- Я был тем, кто разорвал газовые контракты с Россией. Замерзли? - все в зале качают головой, мол, нет.

- Какие цели вы видите, что стоит сюда добавить? - снова спрашивает у публики.

- Качественное образование, - говорит девушка в возрасте 24-лет в вышитом платье. Сидит в третьем ряду перед трибуной.

- You are right! - живо восклицает Яценюк показывая на нее пальцем. - Сильное образование значит сильная страна. Еще? Демократия! Правильно, но это я имел в виду когда говорил о независимой Украине. Еще?

- Правосознание, - говорит еще кто-то из толпы.

- Это очень хорошее словосочетание. И это не российский сценарий, ведь российская судебная система в прочном кулаке верхушки власти. Ни одна из наших целей не совпадает с российскими нарративами. Я уже устал говорить всем - мы не братья. И никогда не будем ими. Россия никогда не допустит расцвета в нашей стране, а хочет федерализации Украины, а точнее распада".

Яценюка вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что из этого документа надо сделать выводы:

- Прошу президента сделать выводы и не приехать из Нормандии с новым "Будапештом", - добавил он.

"Украина должна рассматриваться не как политика безопасностная проблема Европы, а как безопасностный актив. Украина - это восточный фронт Запада, а сильная, стабильная и процветающая Украина будет означать безопасный и защищенный Запад", - обращается далее с записанного видео к собравшимся представитель Center for European Policy Analysi Брайан Уитмор. Он убежден, Украина - это часть Европы, которая долгое время была от нее отделена через российскую

агрессию.

"История Европы имеет не много смысла, если она не включает Украины. История Украины имеет не много смысла, если рассматривается отдельно от истории Европы ", - считает.

"Насколько эволюционировала европейская солидарность в 2014, 2019 годах по сравнению?" - спрашивает модератор у министра в предыдущих правительствах Остапа Семерака. Так начинают новую дискуссию "Перспективы европейской солидарности с Украиной". Перед аудиторией садятся представители Украины, Франции и Польши.

- Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед. Говоря об эволюции солидарности, должны говорить об эволюции Украине за последние несколько лет. Показали наше единство и понимание национальных интересов, - отвечает Остап Семерак. Говоря о европейской солидарности в отношении территориальной целостности, защиты национальной безопасности, независимости, то Украина должна быть успешной, динамичной и демонстрировать устойчивое развитие. Это самый лучшый ответ Путину в агрессии. Для этого солидарность должна быть построена не только европейскими партнерами. В первую очередь должны полагаться на себя. Стоит быть реалистами в том, какие задачи ставим и быть активными на международной арене.

Сейчас, отмечает, активности от власти в этом он не наблюдает.

- Строить солидарность тяжело в условиях токсичности, которую навязывают Украине как стране-участнице импичмента президента Америки. Но не стоит демонстрировать политику "игры в прятки".

Говорит, мы в ситуации непредсказуемого и низкого лидерства.

- Внутренние изменения в Украине - один из приоритетов европейской интеграции. Нельзя построить успешную страну, не имея международных побед. Если хотим быть частью европейской семьи то должны быть прогнозируемыми и ассоциироваться с правилами ЕС. За последние полгода замедлились реформы, инновационных пока не наблюдаю. Это негативно влияет на формирование солидарности с ЕС. Должны продолжать выполнять Соглашение об ассоциации.

"Встреча "нормандского формата" в понедельник будет ключевым тестом на последовательность таких стран, как Франция и Германия. И я в этом плане достаточно оптимистичный", - его мнение дополняет президент Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер из Франции.

Вместе с тем он пессимистично настроен относительно того, что Россия согласится на какие-то уступки в вопросах урегулирования на Донбассе. По мнению Тензера, власть России вредит стратегическим интересам собственной страны, но, к сожалению, трудно ожидать, что она изменит позицию.

Президенты Украины, Германии, Франции и России встретятся в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 за Киевом). В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе.