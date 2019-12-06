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пятница, 06 декабря 2019 14:52

Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия

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Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия
Россию вернули в ПАСЕ летом 2019 На фото российские военные без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки") в селе Перевальное, 5 марта 2014 года, Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказываться признавать полномочия депутатов государства-члена, если оно аннексировало часть другого государства.

К такому выводу пришла Венецианская комиссия, передает "Европейская правда".

Именно эта комиссия должна была разъяснить, можно ли признавать полномочия делегации, если ее членов по спискам выбирали избиратели с аннексированного Россией украинского Крыма.

Непризнание Россией аннексии Крыма не обязывает ПАСЕ не признавать полномочия российской делегации как представителей страны, совершившего аннексию.

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Также комиссия отметила, что может применить другие санкции или ограничения в ПАСЕ против депутатов от России за факт голосования за них в аннексированном Крыму (в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов), передает "Европейская правда". ПАСЕ может и увеличить перечень возможных санкций в отношении России.

ЕП отмечает, что такой вывод касается именно тех депутатов российской Думы, избранные по партийным спискам. Впрочем содержит и косвенные указания на мажоритарщиков, избранных в Крыму, или членов Совета Федерации, для непризнания членами ассамблеи которых есть все основания.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.

Из-за аннексию Крыма на Россию наложили санкции в апреле 2014 года, лишив ее делегацию права голоса. Также она не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

На голосовании пророссийскую резолюцию поддержали 118 членов ПАСЕ, 62 - были против, 10 - воздержались. В частности за возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция. Украину же поддерживали Грузия, Польши, Великобритания и страны Балтии.

После принятия новой резолюции РФ сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы уже сейчас. Российская делегация уже прибыла в ПАСЕ. 4 из 18 его членов подпадают под личные санкции ЕС против РФ в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе.

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Дата
06
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