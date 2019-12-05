Саммит "нормандского формата" станет тестом для европейских стран

Николя Тензер пессимистично настроен относительно того, что Россия согласится на какие-то уступки в вопросах урегулирования на Донбассе

Саммит "нормандского формата" станет тестом на последовательность европейских стран.

Президент Центра изучения и исследования политических решений (Франция) Николя Тензер считает, что на встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии в Париже 9 декабря Франсуа Макрона и Ангела Меркель продемонстрируют, являются ли они последовательными в политике в отношении России. Об этом он сказал во время Форума Безопасности молодых лидеров, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"Встреча нормандского формата" в понедельник будет ключевым тестом на последовательность таких стран, как Франция и Германия. И я в этом плане достаточно оптимистичный", - сказал Тензер.

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Вместе с тем он отметил, что пессимистично настроен относительно того, что Россия согласится на какие-то уступки в вопросах урегулирования на Донбассе. По мнению Тензера власти России вредят стратегическим интересам собственной страны, но, к сожалению, трудно ожидать, что она изменит позицию.

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летии подписания Будапештского меморандума.