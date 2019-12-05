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четверг, 05 декабря 2019 13:52

"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому

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&quot;Нормандская встреча&quot;: Яценюк дал советы Зеленскому
По словам Яценюка, приоритетом для президента должна быть четкая государственная национальная позиция. Фото: storage1.censor.net

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летие подписания Будапештского меморандума.

Он отметил, что из этого документа надо сделать выводы.

"Прошу президента сделать эти выводы и не приехать из Нормандии с новым" Будапештом".

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По словам Яценюка, приоритетом должна быть четкая государственная национальная позиция.

"Позицию, которая не позволит никому трактовать ее или на немецком, английском, или на русском, или на французском. А позиция, изложенная украинском и имеет одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются каждые переговоры", - сказал политик.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренности были полноценное прекращении огня.

"Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии. Когда граница открыта, когда россияне чувствуют себя на украинской суверенной территории, как у себя дома, мы никогда не восстановим территориальную целостность".

Также Яценюк советует Зеленскому обратить внимание мирового сообщества на Крым.

"И обязательно президент должен подчеркнуть необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, что было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - отметил политик.

Первый региональный форум молодых лидеров проводит во Львове Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд. Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.

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