После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине.
Кроме того, в причастности к коррупции в Украине Джулиани также обвинил предшественника Трампа - Барака Обаму. Об этом адвокат написал в Twitter.
Также анонсировал публикацию данных материалов, имеющих целью защитить Трампа от импичмента. Саму процедуру импичмента Джулиани назвал фарсом.
"Не было задержки военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывалась на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", - написал адвокат американского лидера.
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Он добавил, что коррупционные риски через Байдена могли стать главным препятствием помощи США для Украины в проведении антикоррупционных реформ.
"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", - написал Джулиани.
Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.
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