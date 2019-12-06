После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена

Адвокат президента США Рудольф Джулиани имеет доказательства, которые защитят Дональда Трампа от импичмента. Фото - Главком

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

Кроме того, в причастности к коррупции в Украине Джулиани также обвинил предшественника Трампа - Барака Обаму. Об этом адвокат написал в Twitter.

Также анонсировал публикацию данных материалов, имеющих целью защитить Трампа от импичмента. Саму процедуру импичмента Джулиани назвал фарсом.

"Не было задержки военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывалась на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", - написал адвокат американского лидера.

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Он добавил, что коррупционные риски через Байдена могли стать главным препятствием помощи США для Украины в проведении антикоррупционных реформ.

"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", - написал Джулиани.

Комитет по разведке Палаты представителей в Конгрессе США опубликовал доклад об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В документе сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.