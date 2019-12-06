Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским

Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу в Париже. Фото: УНН

В рамках нормандской встречи в Париже возможные двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин хочет на полях саммита провести встречи тет-а-тет с лидерами "нормандской четверки", передают российские СМИ.

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"Планируем осуществить важные двусторонние встречи с президентом Макроном, канцлером ФРГ Меркель и с президентом Украины Зеленским", - сообщил Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" планирует отдельно встретиться с президентами Украины и России. На 15.00 у Меркель запланированы двусторонние встречи. Сначала она поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с презиеднтом Украины Владимиром Зеленским. После этого состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.