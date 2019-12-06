Меркель планирует поговорить отдельно с Зеленским и с Путиным

Встреча лидеров государств состоится 9 декабря. Фото: "Главком"

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" планирует отдельно встретиться с президентами Украины и России.

Об этом заявила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, говорится правительственном сайте.

На 15.00 у Меркель запланированы двусторонние встречи. Сначала она поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с презиеднтом Украины Владимиром Зеленским. После этого состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.

"В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренность о следующих шагах", - отметила Деммер.

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Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский от встречи в "нормандском формате" хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.