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четверг, 05 декабря 2019 20:33

Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк

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Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Яценюк
Яценюк выступил на Форуме безопастности во Львове. Фото: "Еспресо.TV"

Основной задачей Путина во время Нормандской встречи будет "внести раскол между Украиной, Германией и Францией и создать еще несколько ловушек а-ля "Минск". Об этом сказал премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая форум молодых лидеров в Львове.

"Основная геополитическая стратегическая цель российского президента - восстановить советскую империю. СССР - версия 2.0. Вот ноль они и получат", - сказал он.

Для реализации этой цели другого инструмента, чем поглощение Украины и восстановления сфер влияния, не существует, подчеркнул Арсений Яценюк:

"Им нужна слабая Украина во всех смыслах: институционально, экономически, энергетически, - подчеркнул он. - Для Путина крайне важен раскол западного мира. Он работает над этим ежедневно-в Европе, в Северной Америке. Он работает над этим по всему миру, очень комбинационно. Путин создает конфликты, поднимает ставки, торгует воздухом. Но проблема, что этот воздух покупают, в том числе и определенные западные партнеры. Он очень опасный игрок", - сказал Арсений Яценюк.

"Для Путина крайне важен раскол западного мира. Он работает над этим каждый день - в Европе, в Северной Америке. Он работает над этим по всему миру, очень комбинационно. Путин создает конфликты, поднимает ставки, торгует воздухом. Но проблема, это воздух покупают, в том числе и определенные западные партнеры. Он очень опасный игрок", - сказал Арсений Яценюк.

Задача Путина во время Нормандской встречи, подчеркнул Арсений Яценюк - "показать себя миротворцем, снова попробовать переложить вину на Украину в нереализации "Минска".

"Есть один пример в мире, когда Россия решила конфликт? Абхазия, Осетия, Приднестровье? Сирия или Венесуэла, куда Россия влезла? Это страна, которая создает конфликты, играет на этих конфликтах и ​​повышает ставки", - добавил он.

Кремль, по словам Арсения Яценюка, пытаться внести раскол между Украиной, Германией и Францией и "создать еще несколько ловушек а-ля "Минск".

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Арсений Яценюк добавил, что никогда не был сторонником Минских договоренностей и всегда публично заявлял об этом: "Именно поэтому когда наши партнеры по коалиции хотели включить Минские соглашения как юридически обязывающие для Украины в закон о деоккупации, фракция и партия, которую я возглавлял и возглавляю, отказалась от этого".

"Какая интерпретация Минских договоренностей? Кто как их читает? Могу сказать, как мы их читаем. Мы их читаем в той форме, в которой написано в законе Украины о деоккупации от 18 января (2018)", - добавил основатель Фонда "Открой Украину".

В то же время Арсений Яценюк выразил надежду на поддержку позиции президента Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона: "Меркель - это один из основных лидеров свободного мира. Она, несмотря на все противоречия в Европе, всегда стояла вместе с Украиной. Надеюсь на франко-германский альянс, который помогает Украине. Поэтому наша переговорная позиция: нас трое - я надеюсь на это, Россия - одна".

"То, что заявит президент как глава украинского государства, четко, безапелляционно и недвусмысленно - будет поддержано и Германией, и Францией. Нет другой опции", - добавил Арсений Яценюк.

5 декабря на Форуме безопасности молодых лидеров во Львове премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк вспомнил о 25-летии подписания Будапештского меморандума.

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