Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки"

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4167
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7263
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19674
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6435
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
НАБУ взялось за "слугу народа"
НАБУ взялось за "слугу народа"
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
"Нормандская встреча": Яценюк дал советы Зеленскому
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Поймали десятого нардепа-кнопкодава
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7272
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2124
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2430
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6435
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 243
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 15:27

Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки"

  Комментировать
Обнародовали расписание встречи &quot;нормандской четверки&quot;
Перед заседанием Меркель отдельно встретится с Путиным и отдельно с Зеленским. ФОТО: Reuters

Президенты Украины, Германии, Франции и России встретятся в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 по Киеву).

Об этом сообщила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, передает корреспондент Укринформа.

В 16 начнется рабочее заседание, в 19 - совместная конференция.

Перед заседанием Меркель отдельно встретится с Владимиром Путиным и отдельно с Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский перед "Нормандией" поговорит с Путиным тет-а-тет – нардеп

В Берлине ожидают от саммита "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

По словам представительницы правительства Германии, после первого саммита в 2016 не удалось продвинуться в мирном урегулировании. В 2019 "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

Владимир Зеленский заявил, что от встречи в "нормандском формате" ждет возвращения всех украинских пленных до Нового года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Украинские писатели создали организацию в США

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 20997
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 15876
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5058
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5004
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 4914
Политика
Нардепы подготовили компромиссный проект закона о "зеленом" тарифе
Нардепы подготовили компромиссный проект закона о "зеленом" тарифе
10
 Просмотров: 81
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским
Говорить будут тет-а-тет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским Просмотров: 243
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия
Россия может работать в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма - Венецианская комиссия Просмотров: 270
Порошенко посетил раненых бойцов в военном госпитале
Порошенко посетил раненых бойцов в военном госпитале Просмотров: 189
Меркель планирует поговорить отдельно с Зеленским и с Путиным
Меркель планирует поговорить отдельно с Зеленским и с Путиным Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
"Ты мне не указ" - кондуктор отказалась обслуживать на украинском
Голосов: 13985
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua