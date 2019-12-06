Обнародовали расписание встречи "нормандской четверки"

Перед заседанием Меркель отдельно встретится с Путиным и отдельно с Зеленским. ФОТО: Reuters

Президенты Украины, Германии, Франции и России встретятся в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 по Киеву).

Об этом сообщила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, передает корреспондент Укринформа.

В 16 начнется рабочее заседание, в 19 - совместная конференция.

Перед заседанием Меркель отдельно встретится с Владимиром Путиным и отдельно с Владимиром Зеленским.

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В Берлине ожидают от саммита "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

По словам представительницы правительства Германии, после первого саммита в 2016 не удалось продвинуться в мирном урегулировании. В 2019 "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

Владимир Зеленский заявил, что от встречи в "нормандском формате" ждет возвращения всех украинских пленных до Нового года.