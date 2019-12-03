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вторник, 03 декабря 2019 20:46

"Недопустимо смешивать Донбасс и газ" - эксперт о переговорах в Нормандии

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&quot;Недопустимо смешивать Донбасс и газ&quot; - эксперт о переговорах в Нормандии
Михаил Гончар: Есть информация, что Макрон обещал Путину, что украинский лидер сделает в Париже все, что он ему подскажет. Фото: Тарас Подолян

Президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель не будут защищать украинские интересы во время "нормандской встречи".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Макрон пытается сблизить Европу с Россией, чтобы противостоять экспансии Китая. Однако Поднебесная не угрожает ЕС. РФ не хочет существования этого сообщества. Мол, Советский Союз развалили, то и Европейский должен уйти в небытие. Как и НАТО.
Есть информация, что Макрон обещал Путину, что украинский лидер сделает в Париже все, что он ему подскажет", - рассказывает эксперт.

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По его мнению, Меркель будет действовать иначе.

"Не хочет усиления позиций Франции в Европе. Будет просить Зеленского быть осторожным. Однако не будет помогать Украине больше, чем захочет ее президент.
Меркель и Макрон заинтересованы, чтобы "Северный поток-2" (газопровод из России в Германию в обход Украины. - Gazeta.ua) достроили быстрее. Поэтому будут пытаться примирить конфликтующие стороны за счет более слабой. То есть Украины. Некомпетентный президент облегчает задачу. Недопустимо на переговорах смешивать Донбасс и газ. При этом молчать про оккупированны Крым. Эффективный формат для газовых переговоров "Россия-Украина-Евросоюз" существует с 2014 года отдельно от "нормандского формата", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.

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