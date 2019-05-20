Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

- Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Многострадальный избирательный кодекс, - говорит в первом выступлении в Верховной Раде президент 41-летний Владимир Зеленский. - Также прошу вас освободить от должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны. У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва.

На заседании парламента 17 мая председатель Верховной Рады 48-летний Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина". О выходе из нее заявила фракция "Народный фронт". Насчитывает 80 народных депутатов, является второй по численности после БПП.

- Коалиция выполнила свои задачи, - сказал тогда с трибуны председатель фракции 43-летний Максим Бурбак.

27 ноября 2014 года коалицию создали. В нее входили "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батьківщина" и "Самопоміч". Последние три покинули ее в 2015-2016-ом. Нужно минимум 226 нардепов. 234 вместе с внефракционными было, уверял председатель Верховной Рады Андрей Парубий три года тому назад.

Коалиция предлагает президенту кандидатуры премьер-министра и министров. Глава государства вносит на рассмотрение ВР, которая назначает правительство. Министра обороны и иностранных дел - по представлению президента, остальной состав - по представлению премьера.

Фракции имеют 30 дней на создание новой коалиции, по Конституции. За это время истекает срок, когда президент Владимир Зеленский может распустить Раду и объявить о досрочных выборах. Это нельзя делать в последние шесть месяцев полномочий парламента, после 27 мая.

- Конституция гласит, распустить Верховную Раду можно тогда, когда месяц не сформирована коалиция, - говорит юрист 33-летний Михаил Жернаков.

- Пока нет текста президентского указа и на что ссылается, трудно дать юридическую оценку. В роспуске Зеленскому может помочь Окружной админсуд Киева, который признает - коалиции нет давно. Туда уже есть соответствующий иск.

- Если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его, - говорит секретарь Центральной избирательной комиссии 33-летняя Наталья Бернацкая. - Как только обнародуют указ (о роспуске Верховной Рады. - ГПУ), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе.

- В команде президента Зеленского опираются на то, что коалиция фактически прекратила свое существование еще в 2016-м, - говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко. - Остается юридически это доказать. Могут появиться судебные иски к Парубию. Мол, не выполняет должностные обязанности и не признавал отсутствие коалиции.

Больших рисков от досрочных выборов для страны нет. Говорят, в окружении Петра Алексеевича и Юлии Владимировны спокойно или даже положительно относятся к этому. Согласиться на досрочные может и Гройсман. Против "Народный фронт".

Большинство украинцев поддерживают досрочные выборы. Те, кто голосовал за Зеленского, хотят радикальных политических изменений.