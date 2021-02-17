"Зеленский ищет деньги. У России и Китая просить не может, Запад не даст"

- На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические. Уверен, вместе можем воплощать большие проекты, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский на встрече с наследным принцем Абу-Даби, шейхом 59-летним Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном 14 февраля. В Объединенные Арабские Эмираты глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом. С супругой 43-летней Еленой Зеленской прилетели на день раньше. В медиа о запланированном визите не сообщали.

12 февраля в Абу-Даби приземлился самолет "Гольфстрим Джи 450", которым пользуется народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тарас Козак. Вылетел туда из белорусского Минска, написал журналист Михаил Ткач в фейсбуке. Ни Козак, ни его ближайшие соратники не покидали Украину в феврале, говорят в Госпогранслужбе. Борт якобы арендовали граждане Беларуси, которые организуют концерты в ОАЭ. Кто был на самолете - неизвестно.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении Козака и восьми его компаний. Закрыли его каналы "112", "Зик" и "Ньюзван".

- В прошлом году в январе Зеленский в Омане якобы мог тайно встретиться с представителем президента РФ, бывшим директором ФСБ 69-летним Николаем Патрушевым, писали в расследовании журналисты программы "Схемы". В Офисе президента это отрицали. Туда Зеленский летал с супругой в отпуск. Официально провел две встречи с чиновниками. А вернулся из Омана тем же чартером, которым туда прибыл Патрушев.

- Ключевой в поездке в Оман была возможная встреча с представителями России. История о встрече с официальными лицами там - собачья песня. Что-то надо было объяснять. А сейчас действительно состоялись переговоры на высшем уровне. Но вопрос: почему уехал Зеленский? - говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

- Если общаются первые лица, значит, ставки высоки. Переговоры касались сотрудничества в сельском хозяйстве. ОАЭ анонсировали большие инвестиции с возможным открытием кредитной линии. На прошлой неделе миссия Международного валютного фонда отказалась предоставлять кредит примерно на такую ​​же сумму. Совпадение? Не верю.

Зеленский лихорадочно ищет деньги. До сентября страна должна погасить долги по внешним и внутренним кредитам более, чем на 16 миллиардов долларов. В бюджете их нет. И если мы не найдем их в ближайшее время, страну ждет финансовый коллапс.

В начале декабря 2013 года Виктор Янукович оказался в такой же ситуации. Казна пуста, МВФ денег не давал, ЕС и Россия поставили переговоры на паузу. Китайцы за открытие рынка земли и предоставление их фирмам земель пообещали кредит от 10 до 15 миллиардов. Но переговоры завершились ничем.

Прошло семь с половиной лет, а история, кажется, повторяется. Казна пуста. Из-за провала в борьбе с коррупцией МВФ отказывает в траншах. После "Мотор Сичи" (в 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций предприятия "Мотор Сич" в Запорожье. Но на акции суд наложил арест по инициативе СБУ. Инвесторы подали на Украину в Международный арбитражный суд с требованием возместить $ 3,6 млрд - ГПУ ), китайцы денег не дадут. Поэтому Зеленский начинает переговоры с Эмиратами. Договоренности могли быть такие же - деньги в обмен на преференции при открытии рынка земли, которое состоится летом.

Финал этой истории трудно предсказать. На первый взгляд, история для Украины положительная. Зеленский выполнит финансовые обязательства за счет украинской земли. Но это разовая инвестиция. К тому же есть риск убить малое и среднее фермерство в тех регионах, куда войдут арабские инвестиции. В перспективе украинское сельское хозяйство от этого проиграет.

- Просто поехать отдыхать, когда падает рейтинг, для президента плохо. А отдохнуть и поработать - более или менее, - говорит политолог Алексей Голобуцкий, 44 года.

- Офис главы государства делает так, чтобы поездка выглядела прилично. Но это не международная политика. После Омана мы тоже слышали о многомиллиардных контрактах. Тема погудела и забыли. Так будет и теперь. Контракты, когда весь мир находится в экономическом упадке? Этот визит нельзя подавать как прорыв. Прорывным визитом была бы встреча с американским президентом Джо Байденом.

Украина может быть интересной для любой страны, если создадим условия. Их не так много: нормальная налоговая система, суд, закон о защите частной собственности, инвестиций. И сюда пойдут миллиарды. Пока мы этого не сделали, есть более привлекательные варианты в мире, где можно заработать деньги.

Что касается Тараса Козака могут быть несколько вариантов. Либо ему дают возможность свернуть свои дела и обо всем этом забыть. Либо за какой-то откат создаст новый канал и через несколько месяцев перезапустит пропагандистский проект. Наихудший вариант: Козак воспользовался самолетом, чтобы передать Зеленскому угрозы от России, чтобы не оказывал давление на Медведчука. Иначе начнется обострение в Донбассе. У Зеленского два варианта: либо дожимает, либо дает заднюю. Договариваться не о чем.

3 миллиарда долларов - на такую сумму подписала украинская делегация во главе с президентом меморандумов и контрактов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Договорились избегать двойного налогообложения и предотвращать уклонение от налогов на доходы; о взаимном признании национальных водительских удостоверений; поощрении иностранных инвестиций в сельскохозяйственное производство Украины.