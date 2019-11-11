Родственники героев Небесной Сотни пикетировали Офис президента

- Шесть лет боремся с системой, которая складывалась после провозглашения независимости. И она мешает нам работать. Что имеем: виновные на свободе, кто обещал, тот и продолжает это делать. Я призываю президента вмешаться. Мы не кучка людей, а миллионы по стране, которые ждут приговоров, - говорит Марина Лиличенко, адвокат семей Небесной Сотни.

8 ноября выступает под Офисом президента на ул. Банковой в столице. Около 13:00 собираются до сотни участников. Требуют не допустить развала "дел Майдана". К лестнице вынесли измельчитель бумаги. Он стоит на коробке с надписью "ГБР".

"Делами Майдана" называют производства по преступлениям во время Революции достоинства. С 2014-го ими занималось Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры во главе с Сергеем Горбатюком. За это время сообщили подозрения 448 людям, передали в суд 298 обвинительных актов, вынесли 57 приговоров.

С 20 ноября Генпрокуратура теряет функцию расследования. Незаконченные дела разделят между Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро. "Дела Майдана" передадут ГБР. Но там не хватает следователей, нужно время на изучение пяти тысяч томов дел. Это может приостановить расследование на неопределенное время.

Люди собираются на лестнице Офиса. На плакатах надписи: "Что после 20.11.19?", "Дела Майдана - экзамен на достоинство", "Не злой Майдан". На крайнем: "Или это власть глупая, или нас держит за дураков".

Напротив флагов Европейского Союза и Украины женщина в светлом пальто держит две фотографии с одним мужчиной. Снизу он обнимает большого белого пса. Сверху - на нем кровь.

- Это ему первую медицинскую помощь оказывают между сценой и стелой, - говорит Тамара Швец, жена героя Небесной Сотни Виктора Швеца. - Его вынесли с Институтской, получил два пулевых ранения. Одно под ключицей, второе в грудь. Я здесь не только ради своего дела. Это общая боль.

Возле деревянных дверей Офиса берет микрофон координатор "Евромайдана SOS" Александра Матвийчук. Она единственная на акции в открытых туфлях. На улице до +10°С.

- Я вспоминаю эти майдановские дни, - говорит. - Как на горячую линию звонила мать, которая нашла сына в больнице. Она плакала в трубку. Мол, что это не сын, а кровавое месиво. Звонили в ужасе люди, убежавшие из Крепостного переулка. Умоляли найти похищенных майдановцев. Я помню 18-20 февраля, эти дни слились в один. Нам звонили сотни людей, что в центре Киева убивают.

Сегодня мы собрались здесь с родными погибших, пострадавшими, их адвокатами, правозащитниками. Если сейчас ничего не сделать - расследование развалится. Мы наработали, что необходимо сделать за две недели. Изменить закон о Государственном бюро расследований. В частности, перевести следователей и прокуроров из ГПУ в ГБР без конкурса, если они, по меньшей мере, четыре месяца занимались "делами Майдана". Создать в бюро отдельное управление для этих дел, назначить его руководителем Сергея Горбатюка.

- Звонили генеральному прокурору Руслану Рябошапке, - говорит в микрофон Юрий Аксенин, глава организации "Семья героев Небесной Сотни". - Писали, что хотим услышать его позицию. Есть проблема не только с расформированием управления и переносом дел. А еще с тем, что адвокаты обвиняемых затягивают, срывают заседания. Мы просим президента Владимира Зеленского обратить на это внимание и взять под контроль.

В 13:29 микрофон возвращают координатору "Евромайдана SOS" Александре Матвийчук.

- Простите все, кому будет больно, - говорит она.

Включают песню "Пливе кача", под которую прощались с убитыми во время Революции достоинства. Парень опускает в измельчитель документов цветные фотографии тех времен. Появляется секундный звук пережевывания бумаги, и снимки распадаются на тонкие полоски в коробке с надписью "ГБР".

- Плачу. Не могу не плакать, - говорит 33-летняя Оксана Михайлевич. На акцию пришла в обеденный перерыв. Держит плакат: "Владимир Зеленский, почему саботируются "дела Майдана?" - Многие родственники Небесной Сотни уже умерли, не дождались результата. У прокуратуры забрали функцию расследования. Но после этого не сделали ничего, чтобы систематизировать дальнейшее рассмотрение дел. Все как-то стыдно. У нас каждая власть работает так: если не дергать, то ничего не происходит. Общество должно напоминать о себе.

В 13:56 к участникам акции выходит представитель Офиса. Его просят представиться. Он отвечает тихо.

- Можно громче? - выкрикивают из толпы.

- Имейте уважение!

Через него передают два обращения - совместное от пяти общественных организаций и отдельное от семей героев Небесной Сотни.

- Надеемся на конкретные действия по внедрению наших предложений, - говорит Александра Матвийчук. - "Дела Майдана" - это много дел, не только о расстрелах. Сфальсифицированные протоколы против участников Автомайдана, незаконные распоряжения об использовании спецсредств, принятие диктаторских законов "16 января". Для эффективного расследования надо гарантии независимости. Руководство не должно вмешиваться и давать обещания прессе. Тем более забирать производства, которые уже близятся к завершению. Нужно сотрудничество с СБУ, МВД, содействие судебной ветви власти. Только созданием департамента в ГБР ситуацию не решить, но без этих шагов все развалится.

Акцию завершают около 14:00.

- Слава Украине! - выкрикивает кто-то с левой стороны.

- Героям слава! - отвечает толпа.

Последним с Банковой уходит Сергей Горбатюк. К нему выстроилась очередь из журналистов.

- Мы продолжали следственные полномочия прокуратуры с 1996-го - 23 года. Если все так заинтересованы в расследовании, то чего не продлить еще? На год или два, - говорит 46-летний Сергей Горбатюк. - Все время эти расследования сопровождал обман: руководство говорит "дело чести", а доходит до конкретики - создают препятствия. Обществу вешают лапшу на уши, уверяя, что они переживают за дела. А результат видим - расследования фактически заблокированы.