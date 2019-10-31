"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1008
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1674
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 630
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14103
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1944
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7614
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7695
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41688
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1674
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6273
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 135
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 05:46

"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм"

  Комментировать

"Поставил задачу в следующем году сократить на 10 процентов расходы на содержание чиновников. А сэкономленные средства направить на социально важные статьи. Сокращение не должно коснуться учителей и врачей", — пишет президент 41-летний Владимир Зеленский в "Фейсбуке" 25 октября.

С членами Кабинета министров, премьер-министром Алексеем Гончаруком провел совещание по вопросам государственного бюджета-2020. Его должна принять Верховная Рада во втором чтении. А потом — утвердить президент.

В проекте госбюджета нет отдельной статьи на содержание чиновников. К примеру, на аппарат Верховной Рады предусмотрено 1,9 млрд грн, из которых на оплату труда — 1,1 млрд. На аппарат Госуправления делами — 2,4 млрд грн и более 1 млрд соответственно. Секретариат Кабинета министров -более 1 млрд и 482 млн. На работу облгосадминистраций в 24 областях заложили более 7 млрд.

На 30 июня в этом году в Украине работал 209 141 государственный служащий.

— Уменьшить расходы на чиновников и увеличить социальные программы — это полный популизм, — говорит экономист Владимир Дубровский, 57 лет.

— Доля денег на госаппарат в структуре бюджета (доходы запланированы в размере 1,079 трлн грн, расходы — 1,170 трлн. — ГПУ) — цифры небольшие. А 10 процентов — это вообще мизер. Получатель субсидии или пенсии этого не почувствует. А вот качество государственного управления может пострадать. И это скажется на всех гражданах. Власть этого не понимает. Обычному человеку кажется, что такое решение хорошо для него.

Чиновники должны получать высокие зарплаты. Дешевый бюрократ дорого стоит обществу. Даже если не будет брать взяток, то со своей низкой квалификацией наделает такого, что всем будет несдобровать. Надо сокращать не расходы, а функции чиновников.

Правительство должно было бы сократить субсидии предприятиям. Потому что поддерживать определенных частных лиц за счет налогоплательщиков — это грабеж. Надо сокращать расходы на содержание прокуратуры, полиции. Повышать эффективность и сокращать штат.

Президент в очередной раз дает поручения правительству. Подражает плохой практике старых времен. Еще один популизм. Потому что у нас парламентско-президентская республика.

— Реформа государственного сектора уже происходит. Ввели конкурсы на высокие должности, — говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко.

— Но сокращение количества чиновников — это не реформа. Скорее ограничивают масштабы госслужбы, которая имеет способность разрастаться. Все зависит от того, как это делать. Наша система государственного управления устарела. Поэтому, когда министр Кабинета министров сокращает "канцелярщину" — бумажный документооборот, тогда можно как минимум сократить несколько процентов чиновников. Уменьшили количество министерств с 19 до 15. За счет этого тоже можно сократить функции, которые дублируются в центральном аппарате исполнительной власти и на местах. Главное, не перегибать палку: сказал президент 10 процентов - а давайте перевыполним план. Нельзя бросать людей на произвол судьбы. В каждом министерстве, государственном институте есть профессиональные кадры, на которых держится работа. Таких надо сохранить.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 99149
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 94584
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 40033
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 21924
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 16695
Политика
Родственники внесли 81,6 миллиона залога за бывшего нардепа
Родственники внесли 81,6 миллиона залога за бывшего нардепа Просмотров: 135
Оккупанты хотят перекрыть Керченский пролив
Оккупанты хотят перекрыть Керченский пролив Просмотров: 414
"Пять лет говорили: это приоритет, мы расследуем. А по факту — блокировали"
"Пять лет говорили: это приоритет, мы расследуем. А по факту — блокировали" Просмотров: 81
Ожидания Запада в отношении Зеленского не оправдались
Ожидания Запада в отношении Зеленского не оправдались Просмотров: 72
Зеленский пытается бизнесовые рамки надеть на государственное управление
Зеленский пытается бизнесовые рамки надеть на государственное управление Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Зеленский устал - Богдан
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
3
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Голосов: 558
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua