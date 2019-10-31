"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм"

"Поставил задачу в следующем году сократить на 10 процентов расходы на содержание чиновников. А сэкономленные средства направить на социально важные статьи. Сокращение не должно коснуться учителей и врачей", — пишет президент 41-летний Владимир Зеленский в "Фейсбуке" 25 октября.

С членами Кабинета министров, премьер-министром Алексеем Гончаруком провел совещание по вопросам государственного бюджета-2020. Его должна принять Верховная Рада во втором чтении. А потом — утвердить президент.

В проекте госбюджета нет отдельной статьи на содержание чиновников. К примеру, на аппарат Верховной Рады предусмотрено 1,9 млрд грн, из которых на оплату труда — 1,1 млрд. На аппарат Госуправления делами — 2,4 млрд грн и более 1 млрд соответственно. Секретариат Кабинета министров -более 1 млрд и 482 млн. На работу облгосадминистраций в 24 областях заложили более 7 млрд.

На 30 июня в этом году в Украине работал 209 141 государственный служащий.

— Уменьшить расходы на чиновников и увеличить социальные программы — это полный популизм, — говорит экономист Владимир Дубровский, 57 лет.

— Доля денег на госаппарат в структуре бюджета (доходы запланированы в размере 1,079 трлн грн, расходы — 1,170 трлн. — ГПУ) — цифры небольшие. А 10 процентов — это вообще мизер. Получатель субсидии или пенсии этого не почувствует. А вот качество государственного управления может пострадать. И это скажется на всех гражданах. Власть этого не понимает. Обычному человеку кажется, что такое решение хорошо для него.

Чиновники должны получать высокие зарплаты. Дешевый бюрократ дорого стоит обществу. Даже если не будет брать взяток, то со своей низкой квалификацией наделает такого, что всем будет несдобровать. Надо сокращать не расходы, а функции чиновников.

Правительство должно было бы сократить субсидии предприятиям. Потому что поддерживать определенных частных лиц за счет налогоплательщиков — это грабеж. Надо сокращать расходы на содержание прокуратуры, полиции. Повышать эффективность и сокращать штат.

Президент в очередной раз дает поручения правительству. Подражает плохой практике старых времен. Еще один популизм. Потому что у нас парламентско-президентская республика.

— Реформа государственного сектора уже происходит. Ввели конкурсы на высокие должности, — говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко.

— Но сокращение количества чиновников — это не реформа. Скорее ограничивают масштабы госслужбы, которая имеет способность разрастаться. Все зависит от того, как это делать. Наша система государственного управления устарела. Поэтому, когда министр Кабинета министров сокращает "канцелярщину" — бумажный документооборот, тогда можно как минимум сократить несколько процентов чиновников. Уменьшили количество министерств с 19 до 15. За счет этого тоже можно сократить функции, которые дублируются в центральном аппарате исполнительной власти и на местах. Главное, не перегибать палку: сказал президент 10 процентов - а давайте перевыполним план. Нельзя бросать людей на произвол судьбы. В каждом министерстве, государственном институте есть профессиональные кадры, на которых держится работа. Таких надо сохранить.