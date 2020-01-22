Правительство не отправят в отставку до сентября

— Я решил дать вам шанс. Общество и я дали правительству большой кредит доверия. Мне кажется, вы еще не рассчитались за этот кредит. И у вас достаточно энергии, это сделать, — говорит президент 41-летний Владимир Зеленский премьер-министру 35-летнему Алексею Гончаруку 17 января в Офисе главы государства.

Президент призвал премьера прописать, по какому принципу формируются зарплаты министров, наладить диалог с депутатами Верховной Рады. Укрепить правительство путем увольнения некоторых министров и разделения министерств, которые имеют много направлений работы. Отчитаться глава правительства должен 4 февраля в парламенте.

В этот день утром Алексей Гончарук объявил в фейсбуке об отставке. Заявление передал президенту с правом "вынести его в парламент". Хотя по Конституции должен был подать Верховной Раде. Отставка премьера повлекла бы за собой смену всего правительства.

"Я пришел на должность выполнять программу президента, — написал Алексей Гончарук. — Он для меня образец честности и порядочности. Чтобы развеять сомнения относительно уважения и доверия к главе государства, я написал заявление об отставке".

Через несколько часов эти слова повторил с трибуны Верховной Рады.

15 января в сети обнародовали аудиозаписи, на которых якобы Гончарук признается, что он полный профан в экономике", а президент — "имеет примитивное понимание экономических процессов".

Впоследствии появилась вторая часть записей якобы с голосами премьера, заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, министра финансов Оксаны Маркаровой, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив. Последняя опровергла, что это ее голос на "пленках Гончарука" .

Нынешний Кабинет министров работает с 29 августа 2019 года. Имеет премьера, двух вице-премьеров и 16 министров. Министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков остались из предыдущего правительства премьера Владимира Гройсмана.

16 января заявление об увольнении написала Алена Бабак, возглавляла Министерство развития громад и территорий.

— Ситуацию использовали люди, приближенные к бизнесмену Игорю Коломойскому, — говорит политолог 63-летний Александр Кочетков. — Им не нравится Гончарук. Не потому, что независимый. Он никакой — обещает и не выполняет. И они не имеют на него влияния.

На пленках компромата нет. Чиновники не договариваются о теневых финансовых схемах, не говорят чего-то оскорбительного для президента. Но основания есть. Потому что человек, который должен руководить экономикой, публично говорит: он не понимает, что происходит. Премьер признает дыру в бюджете на 50 миллиардов. Но у него нет представления, что с этим делать. Не может быть хирургом человек, который не знает, где расположен аппендикс.

— Негатива от отставки Гончарука было бы гораздо больше, чем от его пребывания на посту, — говорит политолог 61-летний Владимир Фесенко.

— Увольнять его перед Давосским форумом (экономический форум в швейцарском Давосе проходит 21-24 января. В нем принимает участие президент США Дональд Трамп, управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, президент Украины Владимир Зеленский. — ГПУ) — крайне негативный сигнал для инвесторов и международных партнеров.

Верховная Рада вероятно проголосовала бы за отставку Гончарука. А кого назначить на его место? И легко ли пройдет кандидатура, которую предложит Зеленский, через Верховную Раду? Замена премьера — это риск политической дестабилизации и ухудшения отношений с МВФ.

Отставки Кабмина не будет. Парламент принял программу правительства, поэтому до сентября уволить его нельзя. Может уйти только по собственному желанию.

Сейчас президент более критично относится к премьеру. Не имеет завышенных ожиданий, которые были на момент назначения.