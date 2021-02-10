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четверг, 11 февраля 2021 07:15

Кива получал деньги от пособников боевиков

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы-за жизнь" 43-летний Илья Кива получил 1,2 млн грн от жителя Луганщины Александра Попившего. Тот связан с оккупационными властями ЛНР, узнали журналисты "Бигус инфо".

Средства нардеп указал в декларации. Якобы получил их от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области. Ее снимала "Компания Сиквел" и сдавала фирме Попившего.

"Сиквел" зарегистрирована по фиктивному адресу во Львове. Владельцем указан Иракли Джикия-живет в Рудом селе в 150 км от Киева. Фирму на Джикию переписали в прошлом году за 500 грн. В октябре СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн. "Компания Сиквел" числится среди 400 предприятий с признаками фиктивности, которые зарегистрировали с преступной целью", — пишут расследователи.

Александр Попивший поддерживает оккупационную администрацию. Выставлял фотографии с боевиками, лечился в Москве. В соцсетях пишет, как ненавидит "укропов" и приветствует "молодую республику".

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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Дата
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