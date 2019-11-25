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вторник, 26 ноября 2019 07:25

"Идет подготовка к местным выборам. Садовый раздражал непослушным поведением"

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— Только что прокуроры Холодницкого (Назар Холодницкий — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. - ГПУ) вручили мне уведомление о подозрении. В 2015 году Львов на конкурсе привлек инвестора — компанию CTP. От них за землю получили 54 миллиона гривен. Было поле, где коровы паслись. Компания должна построить там индустриальный парк, создать три тысячи рабочих мест. Прокуроры ездят, исследуют. А земля стоит. Будем бороться и побеждать, - говорит городской голова Львова 51-летний Андрей Садовый на видео в "Фейсбуке" 21 ноября. Показывает стопки бумаги.

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное-Русское возле Львова чиновники горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. В правоохранительныеиорганы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Прокуроры будут ходотайствовать о залоге для Садового в 50 млн грн. Меру пресечения будут избирать в Высшем антикоррупционном суде.

— Буду обращаться к людям. Все, что у меня есть: зарплата и то, что Екатерина (жена. — ГПУ) получает. Есть дом, машина. Возможно, надо будет что-то продавать, — говорит Садовый. Он руководит Львовом с 2006 года.

Нидерландская компания СТР занимается строительством в странах ЕС.

— Команде президента во Львове нужен свой человек. Андрей Садовый не лоялен к президенту Владимиру Зеленскому, как и мэр Киева Виталий Кличко, - говорит политолог Виктор Небоженко, 66 лет.

— У "Слуги народа" перекос в сторону восточных регионов. В Одессе или Кривом Роге у них полное понимание — с мафией, общественностью, средствами массовой информации. И очень мало своих людей в западных областях. Им нужен Киев и Львов, где электорат Порошенко и "Голоса".

Наверное, что-то по Садовому нашли, если есть подозрение. Тот "помучается" немного и заплатит 50 миллионов. Он богатый человек. Последствий для него не будет. Это форма давления. Как осторожно говорят адвокаты в такой ситуации — "дело не имеет судебной перспективы".

— Нет доверия к правоохранительной и судебной системам. Поэтому любое дело против известного политика может расцениваться как преследование, — говорит политолог 54-летний Виталий Бала.

— Дела о коррупции или злоупотреблениях нарушали неоднократно, они заканчивались пшиком. Садовый раздражал своим непослушным поведением и Порошенко. А президент Зеленский на Львовщине проиграл (во втором туре в области за Зеленского проголосовали 34,49% избирателей, за Порошенко — 62,79%. — ГПУ). Поэтому есть желание иметь другого мэра и своих депутатов в горсовете. Идет подготовка к местным выборам.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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