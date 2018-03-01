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пятница, 02 марта 2018 06:35

"Гройсман возглавит собственный проект, если Порошенко проиграет выборы"

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— Буду ли я принимать участие в следующих парламентских выборах? Буду, — говорит премьер-министр 40-летний Владимир Гройсман на встрече с региональными журналистами 27 февраля.

— Должны решить вопрос новой избирательной системы. Парламент принял в первом чтении неплохой закон, который можно доработать ко второму чтению.

Гройсмана назначили премьер-министром 14 апреля 2016 года. В ноябре 2014-го возглавил Верховную Раду. Шел четвертым в списке "Блока Петра Порошенко" на внеочередных парламентских выборах. До этого шесть месяцев был вице-премьером в первом правительстве Яценюка. С 2005-го — городской глава Винницы.

Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь 2019 года.

— Партия во главе с Гройсманом могла бы рассчитывать на преодоление избирательного барьера (5 процентов. — ГПУ). Его рейтинг — почти 4 процента, это неплохая стартовая позиция, — говорит политолог Владимир Фесенко, 59 лет.

— Все будет зависеть от результата президентских выборов весной 2019-го. Если победит Порошенко, то в парламент Гройсман будет баллотироваться в составе общего проекта. Возможно, первым номером. В ином случае — возглавит собственную партию. Может быть общий проект с остатками "Народного фронта".

Если Порошенко не победит на выборах президента, то среди его сторонников возникнет деморализация. Тогда часть избирателей может поддержать партию Гройсмана. У премьера не будет другого выхода, как возглавить избирательный список на парламентские выборы.

— Гройсман не пойдет по мажоритарному округу. Очевидно, что в Виннице он без проблем выиграет выборы. Но это не даст главного — провести в парламент собственную политическую команду, — говорит политолог 40-летний Виктор Таран.

— Он имеет амбиции. Но для продолжения реформ ему нужна поддержка в Верховной Раде. В последнее время его действия сопровождает парламентский саботаж. Предложенные правительством законопроекты лежат без движения по 12–15 месяцев.

Получить постоянную поддержку в следующей Верховной Раде может двумя путями. Или провести свою фракцию, или получить достаточную квоту, например, в списке "Блока Петра Порошенко". Первый путь — тяжелее. Однако при удачной избирательной кампании и формировании списка из известных публичных лиц и профессионалов может получить почти 7 процентов поддержки. Это 25–30 депутатов.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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