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вторник, 03 декабря 2019 00:55

Андрей Садовый должен внести более миллиона залога

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27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в 1 056 550 грн. Должен уплатить их в течение пяти дней. Его подозревают в злоупотреблении властью при продаже земли.

Прокурор просил залог 50 млн грн. Обжаловать решение будут обе стороны.

Суд также обязал мэра прибывать к детективу, прокурору, судье следователю, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями.

- Это дело началось еще при Юрии Луценко (генпрокурор в 2016-2019 годах. - ГПУ), - говорит на суде 51-летний Андрей Садовый. На заседание пришел с женой Екатериной Кит-Садовой. - Они тогда не выдвигали подозрения, понимая его абсурдность. Это была еще одна возможность создать мне проблемы.

- Защита пыталась произвести впечатление, что все собрали четыре года назад, а сейчас ничего не делалось, - говорит Вадим Сидоренко, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. - Это не так. Досудебное расследование было длительное, привлекали специалистов. Последнюю экспертизу завершили 30 сентября.

В 2015 году должностные лица Львовского горсовета продали более 23,49 га земли без аукциона по заниженной цене, утверждает САП. Участок фактически является землей сельскохозяйственного назначения Рясне-Русского сельсовета. С заявлениями о незаконном отчуждении обратились более 60 граждан. Причиненный людям и государству ущерб САП оценила в более 93,5 млн грн.

На этой земле "паслись коровы", по версии Садового. Город привлек инвестора - компанию CTР, которая должна была возвести там индустриальный парк. Строительство блокировали.

Мэру вернут залог после окончания срока меры пресечения, если он не нарушит ее условий. Иначе деньги пойдут в спецфонд государственного бюджета.

Андрей Садовый является мэром Львова с 2006 года. Основал партию "Объединение "Самопомощь". В парламенте восьмого созыва была третьей по результатам выборов. В нынешней Раде - представлена одним депутатом-мажоритарщиком.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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