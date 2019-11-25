"За столом краснела и спрашивала, что он любит есть"

- Филиппу всегда нравились молодые женщины. Королева знала, что он имел связи на стороне. Но мирилась с этим, потому что понимала, что все мужчины такие, - говорит английская писательница 81-летняя Сара БРЭДФОРД о британской королеве 93-летней Елизавете II и герцоге Эдинбургском Филиппе, 98 лет. 20 ноября они отпраздновали 72-ю годовщину брака.

Вместе воспитали четверых детей. Имеют восемь внуков и семь правнуков.

"Филипп - четвероюродный брат Елизаветы. Они познакомились еще в детстве, - писала в мемуарах Марион Кроуфорд, гувернантка Елизаветы. - Когда будущей королеве было 13 лет, она с родителями прибыла с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Их должны были сопровождать местные кадеты, но накануне они заболели свинкой. Их место занял Филипп, который учился в колледже. Он очаровал Елизавету чувством юмора и прекрасной физической формой. За столом она краснела и спрашивала, что он любит есть. Восхищалась, как он налегал на креветки и банановый десерт. После этого Елизавета начала переписываться с Филиппом. На тумбочке возле кровати держала его фотографию".

Свадьбу гуляли в Вестминстерском аббатстве. Елизавета сама сделала предложение любимому, говорят.

- Секрет семейного счастья королевы кроется в важном решении, которое приняла в свое время: если она возглавляет страну, то главой семьи будет ее муж. Во всех важных семейных решениях решающее слово было именно за ним, - говорит внучка 29-летняя Евгения Йоркская.

Герцог Филипп с 1954-го полностью посвятил себя королевской семье. Принимал участие в официальных мероприятиях и занимался благотворительностью. Два года назад заявил, что уходит на пенсию. С тех пор на людях не появляется. Королева Елизавета продолжает участвовать в официальных мероприятиях. В свободное время дрессирует лошадей и собак. Недавно фотографы сняли, как она катается верхом.