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четверг, 23 января 2020 05:36

"Вылетел из машины. Поломал позвоночник, ребра, получил ушиб сердца и легких"

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— В конце октября приснилось: солдат передает мне две пары берцев. Но они почему-то короткие. Проснулась. В голове промелькнуло: к чему бы это? На третий день мой муж получил ранение на Донбассе. Узнала об этом уже позже от побратимов, потому что до него дозвониться не могла, — говорит 47-летняя Зоя КРАВЧЕНКО из поселка Каленчак на Херсонщине. В октябре 2015 года ее муж 52-летний Вячеслав Евгеньевич получил ранение под Володарском на Луганщине. Лечится до сих пор. Сейчас с женой находится в Херсонском областном госпитале инвалидов и ветеранов войны.

— Когда началась война, муж правдами и неправдами выпросил себе повестку. Потому что по состоянию здоровья не подходил, — рассказывает Зоя Борисовна. — Воевал в Николаевской десантно-штурмовой бригаде. Получил ранение, когда ехал с побратимами на задание. Их машина наехала на взрывное устройство, которое сдетонировало. Ее перевернуло. Вячеслав вылетел. Поломал позвоночник, ребра, получил ушиб сердца и легких.

После ранения мужчину вертолетом доставили в Мариуполь. Потом перевезли в Днепропетровскую больницу им. Ильи Мечникова.

— Почти месяц он лежал в реанимации на искусственном дыхании. Первую неделю был в коме. Вячеславу сделали пять операций. Два месяца не приживалась пластина на позвоночнике, не заживали раны. Был с вакаппаратом, который вытягивал гной. Терпел невероятные боли. Потом лечился в Киеве, Херсоне и Ривне. Во Львове мы были девять месяцев. Часть лечения оплачивает государство, но дорогие импортные препараты должны покупать сами. Берем за свои средства или обращаемся к волонтерам. Плохо, что государство не думает о питании жен, которые ухаживают за тяжелыми мужьями. Для нас не предусмотрены медицинские процедуры и обследования, хотя мы тоже болеем. Хорошо, что руководство медучреждений и врачи идут навстречу. Иначе было бы непросто. Волонтеры выручают домашней едой, потому что на больничной каше долго не протянешь.

Состояние Вячеслава Кравченко тяжелое. У него парализована нижняя часть тела. Врачи прогнозов не дают. Зарубежные медики за лечение не берутся.

— На инвалидную коляску для мужа неравнодушные люди собрали 43 тысячи гривен. Мошенники пол ночи нам звонили. Говорили: "Хотим большую сумму перечислить, надо номер телефона, который прикреплен к карточке". Говорили, чтобы пошла к банкомату и набрала определенную комбинацию цифр. Волонтерам пришлось звонить на горячую линию банка, чтобы заблокировали карты.

Вячеслав Евгеньевич с женой торговал на базаре. Теперь работать не может.

— В 1990-х жить было трудно. Муж работал водителем, а я стояла на бирже, — рассказывает женщина. - Свекрови давали зарплату хлебом, мужу вообще не платили. Чтобы прожить, сдавали вещи в комиссионный магазин. Потом и муж стал на биржу, потому что там выплаты не задерживали. Завели корову, выращивали бычков, свиней. Возили на базар молочные продукты, дважды в год сажали картошку и продавали. За это и жили. Потом я пошла торговать на базар. Сначала работала на хозяина, а потом и сами раскрутились. Купили мотоцикл с коляской, а впоследствии и "Жигули". Переделали старую веранду, заменили окна и двери. Занимались бизнесом, пока Вячеслав не попал в больницу.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4731 2196 1262 8226 (Кравченко Зоя Борисовна)

На третий день сказал: "Давай поженимся"

Зоя Борисовна и Вячеслав Евгеньевич в браке 25 лет. Серебряную свадьбу отметили 25 декабря. Имеют двух дочерей: 24-летнюю Лилию и Алину, 19 лет.

— Мы познакомились осенью 1994 года в Каменке на Черкасщине, откуда я родом, — говорит Зоя Кравченко. — Вячеслав из Херсонщины на наш сахарный завод привез рис, взамен набрал сахара. Я работала мастером на строительстве кооперативного дома, а рядом жила его тетя. Он увидел меня и влюбился с первого взгляда. На третий день предложил: "Давай поженимся". Мои родители только сказали: "Решай сама. Главное, чтобы потом не кусала локти". Громкую свадьбу не справляли, потому что были тяжелые времена. Устроили вечеринку в Каменке. С Херсонщины все приехали в туфельках и курточках — там еще тепло было, а у нас снега по колено. Грелись водкой и танцами.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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