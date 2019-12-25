Владимир Буковский не пережил сердечного приступа

- Он категорически и всегда критиковал коммунистические порядки. Мало того, утверждал, что Европейский Союз пытаются превратить в новый Советский. Говорил, пытаются создать новый народ под названием "европейцы", - рассказывает журналист 60-летний Юрий ЛУКАНОВ о писателе и правозащитнике Владимире БУКОВСКОМ. На 77-м году умер в Великобритании от сердечного приступа.

Владимир Буковский - один из основателей диссидентского движения в СССР. Несколько раз его арестовывали и отправляли на принудительное лечение в психиатрические клиники. В общем провел в неволе 12 лет. Стал известен как автор документальных разоблачений о существовании карательной психиатрии в Советском Союзе. В 1976 году его обменяли на тогдашнего лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. С тех пор жил в Великобритании.

- В конце 1970 годов его стихотворение "Обменяли хулигана на Луиса Корвалана" стало частью советского фольклора. Он о самом себе написал, - добавляет Юрий Луканов.

В 2007 году Владимир Буковский выдвигался кандидатом в президенты России. Но его кандидатуру не зарегистрировала ЦИК. Через три года он подписал обращение российской оппозиции к гражданам РФ "Путин должен уйти".