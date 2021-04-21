Владимир Яворивский умер в полночь

19 апреля в Киеве на Байковом кладбище похоронили писателя и политика Владимира Яворивского. Ему было 78 лет. Умер в прошлую пятницу.

- Дочка Леся около полуночи написала два слова: "Папа ушел". Другого слова не смогла произнести. Не могу и я, - говорит писатель 69-летний Василий Шкляр. - Володя фонтанировал энергией, юмором, работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей жизни - о Тарасе Шевченко.

Владимир Яворивский родился в селе Текливка Крыжопольского района Винницкой области. Окончил Одесский национальный университет им. Ильи Мечникова. Работал редактором Одесского радио, корреспондентом газет "Запорожская правда", "Литературная Украина", заместителем главного редактора журнала "Вітчизна". Написал 10 романов. Издал 15 сборников повестей и очерков. В 1984 получил Шевченковскую премию за повесть "Вечные Кортелисы". С 2001 по 2011 годы возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Был одним из основателей Народного руха Украины, депутатом шести созывов Верховной Рады.

- Для Владимира Яворивского Украина всегда была превыше всего, - рассказывает товарищ Сергей Дробитько. - Он стоял у истоков современной украинской государственности. Именно Яворивский зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И всю жизнь работал на то, чтобы Украина развивалась, становилась сильной и по-настоящему демократической. Все время писал художественные произведения, статьи, выступал. До конца жизни вел на радио авторскую передачу "20 минут с Владимиром Яворивским".

- В начале 1990-х борцы за независимость Украины выделялись из серой депутатской массы партийных чиновников тем, что были свободные и полны надежд, - говорит журналист Виталий Портников. - Владимир Яворивский выделялся на их фоне. Он был яркий, современный, пластичный - настоящий народный любимец. Партийная номенклатура сразу это заметила. Начала с ним бороться, публиковать о нем клевету в газетах. И это тоже было признание - они воспринимали его как соперника. А он просто был писателем, которому поверили люди. Никогда не опускал руки. И этот его немного ироничный оптимизм был заразителен.

Владимир Яворивский жил в браке с актрисой Национальной филармонии 73-летней Галиной Александровной. Воспитали двоих детей: сын 52-летний Святослав - журналист, дочь Александра, 42 года, работает на телевидении.

- У меня есть дача в Конча-Заспе, - рассказывал Владимир Яворивский несколько лет тому назад. - Туда часто приглашаю друзей. Жарю барбекю, зажигаю камин. Когда-то ружье купил, но ни разу не был на охоте. Приобрел лодку. Люблю рыбачить ночью. За раз могу поймать 50-60 килограммов рыбы. Затем раздаю соседям. Возвращаюсь с рыбалки в три ночи. Сразу же семьей садимся за стол.