Виталий Чернобай слег незадолго до юбилея

Во Львове будут справлять сороковины по спортсмену Виталию ЧЕРНОБАЮ.

Умер 19 мая. Четыре дня не дожил до 90-летнего юбилея.

Виталий Чернобай родился в Днепре. После окончания Второй мировой войны переехал с родителями во Львов. Начал заниматься прыжками с шестом. Трижды становился чемпионом СССР, четырежды - УССР. В 1956-м участвовал в летних Олимпийских играх.

12 лет был заведующим кафедрой легкой атлетики Львовского государственного института физической культуры.

- На юбилей собирался привезти Виталия Ивановича в университет, чтобы отпраздновать. Но ему стало плохо. За неделю-две до смерти он слег, - говорит коллега 68-летний Владимир Конестяпин.

- Я работал с ним на кафедре с 1972 года, - продолжает. - Был прекрасным и мудрым преподавателем. Коллектив его любил и уважал. Продолжал читать лекции студентам и после того, как вышел на пенсию.

Похоронили Виталия Чернобая на Лычаковском кладбище во Львове. Осталась жена Элеонора и дочь Татьяна. Она - тоже спортcменка.