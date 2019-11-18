В больницу попал только раз, когда сбила машина

- Пока мои сверстники бегут в аптеку, я иду на тренировку. Спортом занимаюсь с детства. Сначала была гребля на каноэ, затем - горные лыжи, а сейчас - роликовый спорт, - говорит 72-летний Валерий ХАРКОВЛЮК из Киева. Он попал в Национальный реестр рекордов как самый старший роллер страны.

Валерий Харковлюк назначает встречу в Институте геронтологии им. Дмитрия Чеботарева. Здесь работает его дочь 45-летняя Наталья Харковлюк-Балакина. Она - кандидат биологических наук. Вместе с отцом исследует, как можно замедлить старение.

- Чтобы жить полноценно, надо двигаться, - говорит Валерий Степанович. - Спортом интересовался с детства. Любил заниматься на свежем воздухе, поэтому выбрал греблю на каноэ. Стал кандидатом в мастера спорта. Лет 50 назад любил ездить на коньках. С друзьями играли в хоккей до ночи. После 30 лет дочь поставил на лыжи и сам увлекся. На роликах катаюсь более 20 лет. Когда начинал, в Советском Союзе их не продавали. Конструировал сам - из сапог и колес. Тренируюсь каждый день независимо от погоды. Физические нагрузки положительно сказываются на здоровье. Это позволяет не так быстро стареть.

- Эликсир молодости еще никто не изобрел. Но замедлить темп старения можно, - говорит Наталья. - Мы проводили исследования лиц старшего возраста с разным образом жизни. Обнаружили, что лучшее состояние здоровья и большую работоспособность имеют те, кто регулярно занимается спортом. На сегодня функциональный возраст моего отца - 48 лет. Говорит, что именно на эти годы чувствует себя.

- Иногда в транспорте молодые люди уступают место. Показываю им на гаджете видео, как катаюсь на роликах, - добавляет Валерий Степанович. - Люблю скорость, однако без фанатизма. Постоянно работаю над техникой поворота. Чтобы контролировать себя, когда скорость достигает 50-60 километров в час. Люди удивляются, когда это видят.

Наталья показывает фотографии тренировок, международных соревнований по горным лыжам и катанию на роликах. Она тоже занимается этими видами спорта. Занимает 18-е место в списке лучших роллеров мира.

- Папа с детства приучил к спорту, - говорит Наталья Харковлюк-Балакина. - До восьмого месяца беременности каталась на роликах. На генетическом уровне передала любовь к спорту и сыну Тимофею. Он тоже катается и занимается воркаутом - уличной гимнастикой. Всей семьей представляем Украину на международных соревнованиях по роликовому спорту. Это приходится делать за свой счет, потому что государство не помогает. Этот спорт не из дешевых. Цена комплекта роликов доходит до тысячи евро. Колеса стоят 160 евро. Их надо менять через каждые два-три старта. А еще нужна защита для головы, туловища и конечностей. Костюм для соревнований превращается в клочья после первого падения.

Валерий Степанович одет в джинсы и светлую рубашку. Говорит и двигается энергично, но без спешки.

- В больницу попал только раз, когда сбила машина, - говорит Валерий Харковлюк. - Получил сложный перелом в колене. Реабилитацию начал с роликов. Дочь удивилась. А через некоторое время и сама благодаря роликам восстановилась после травмы, которую получила во время катания на лыжах.

- В нашей семье никто не курит и не пьет, - продолжает Валерий Степанович. - Утром обязательно зарядка и холодный душ. Перед работой не завтракаю, только кофе. Первый раз ем после полудня. Употребляю простую пищу, потому что она полезнее. Предпочитаю крупы и овощи. Люблю блюда из рыбы. Жены у меня нет, поэтому готовлю сам. На выходных делаю для внука свои коронные блюда - пиццу и овощные салаты. Зять любит мои маринованные шампиньоны. Для дочери готовлю мидии в соусах.

Умеренный стресс продлевает жизнь

Украина занимает 123-е место в мире по продолжительности жизни.

- Жизнь продлевает не только физическая активность, но и интеллектуальная, - говорит Валерий Харковлюк. - Люди, которые занимаются спортом, меньше страдают возрастными болезнями и имеют больший умственный потенциал. Также медленнее стареют те, кто владеет иностранными языками. Для долгой жизни важен умеренный стресс, как на тренировках или спортивных соревнованиях. Экстремальные виды спорта, в частности роликовый и горнолыжный - популярны. Потому что во время занятий происходит выброс адреналина. Это дает ощущение эйфории.