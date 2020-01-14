У Виталия Ковальчука осталось шестеро детей

8 января протоиерею Успенского Низкиницкого мужского монастыря Владимир-Волынской епархии 55-летнему Виталию КОВАЛЬЧУКУ стало плохо за рулем "Рено Кенго". Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Священника госпитализировали. Он умер в реанимации.

— Отец Владимир был дружелюбным, простым и искренним, — рассказывает коллега 41-летний Виктор Мартыненко. — Никто никогда не видел его разгневанным. При жизни он ни разу не сказал грубого слова, никого не оскорбил. В течение 13 лет мы вместе служили в Низкиницком монастыре. Только добрые и светлые воспоминания остались об отце Виталии. Он был хорошим священником. Имел очень сильную веру и искренне жил по заповедям Божьим. В нем не было никакой фальши.

Виталий Ковальчук был хирургом по образованию.

— Многие прихожане обращались к нему, и как к врачу. Он всегда мог дать дельный совет, — говорит Мартыненко. — Прихожане его очень любили. Часть людей ходили на службу именно из-за него.

У священника остались жена и шестеро детей. Младший сын в прошлом году пошел в первый класс.

— Отца Виталия похоронили 10 января возле Низкиницкого мужского монастыря, — рассказывает Виктор Мартыненко. — Люди шли прощаться с ним с вечера. На похороны пришли несколько тысяч. Было много духовенства и горы цветов.