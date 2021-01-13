У Василия Кирилюка был рак крови

В Ривне умер участник Украинской повстанческой армии 96-летний Василий Кирилюк. У него была лейкемия - рак крови. У него остались сын, дочь, внуки и правнуки.

- Мы всегда поддерживали здоровье отца, отправляли в больницу периодически, - говорит дочь Оксана Кирилюк, 58 лет. - Но в прошлом году сделать этого не смогли - из-за коронавируса отделения сократили. Поэтому отец и угас. Но даже в последние дни он себя держал. Хотя очень слабый, а старался хорошо сесть и выше поднять голову.

Василий Макарович родом из села Дермань Вторая Здолбуновского района на Ривненщине. В 1942-м стал членом юношеской сети Организации Украинских Националистов. Впоследствии его привлекли к разведке Украинской повстанческой армии. Участвовал в боях против немецких и советских партизан-мародеров. В 1944 году Василия арестовали. Наказание отбывал в концлагерях Воркуты и Печоры. На свободу вышел в 1949-м.

Окончил Одесский технологический институт и Московский институт пищевой промышленности. Работал инженером на предприятиях пищевой промышленности.

- Отец был интересным и сильным человеком, - говорит Оксана Васильевна. - Деликатный, культурный, глубоко понимал жизнь. Знал, когда надо что-то сказать, а когда - промолчать. Хочется быть на него похожей.