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четверг, 04 марта 2021 05:45

У Юрия Зморовича было больное сердце

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Девять дней прошло по смерти киевского музыканта и скульптора Юрия Зморовича. У него были проблемы с сердцем. Последние месяцы болел. Умер в 74-летнем возрасте.

- Последний раз с ним виделись прошлой осенью. Планировали проект с записью в нашем Артклубе "Кора", - рассказывает композитор 31-летний Дмитрий Радзецкий. - Мы познакомились в 2011-м. Я занимался вольной импровизацией, на концерте в столице наши пути пересеклись. А через два года был организован первый фестиваль - "Фри фест". В первом отделении выступали дуэтом. Мы хорошо разбирались и в музыкальной, и в других темах. Юрий - раскованный и искренний. Все, за что брался, было оригинальное и яркое.

Юрий Зморович окончил Киевский государственный художественный институт и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал в Музее народной архитектуры и быта Украины. Был редактором, сценаристом и режиссером на студии Киевнаучфильм. С 1960-х публиковал свою поэзию. Создавал скульптуры из старого железа. Показывал их в США, Турции и Финляндии.

- В 2004 году я был заместителем главного редактора проекта "Черновик", редакция которого в США. Искали авангардные тенденции в Украине. Юрий Валентинович был одним из авторов, - рассказывает литератор 45-летний Александр Моцар. - Юра во многом выходил за национальные рамки. Необычный человек. Очень умный, коммуникабельный. Отличался многогранностью, всегда имел свою позицию. В нем не было гордости, хотя входил в круг талантливых и состоятельных людей.

Тело Юрия Зморовича кремировали. Прах похоронили на Байковом кладбище в Киеве. У него остались жена и сын.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
04
марта

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