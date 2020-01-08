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пятница, 10 января 2020 05:55

У Татьяны Максимюк было больное сердце

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8 января на Лычаковском кладбище во Львове похоронили ландшафтного архитектора Татьяну Максимюк. Ее сердце остановилось на 86-м году.

- Татьяна Максимовна умерла дома, - рассказывают на кафедре градостроительства Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника", где она преподавала. - У нее было слабое сердце. В прошлом году лежала в больнице, потому что у нее случился микроинсульт. На здоровье жаловалась, еще когда преподавала в университете. На кафедре отпраздновали ее 80-летний юбилей. Татьяна Максимовна доработала до конца учебного года.

Татьяна Максимюк родилась на Волыни в селе Красностав, которое тогда входило в состав Польши. В 1944 году ее с семьей переселили в Одесскую область. Через несколько лет переехала во Львов. Окончила архитектурное отделение инженерно-строительного факультета Львовского политехнического института. Преподавала там с 1971 года. Одновременно занималась проектированием ландшафтной архитектуры.

- Татьяна Максимовна была преподавателем-легендой, - говорит львовянин Михаил Кобылинец. - Она работала над созданием основных парков города. Был шокирован, потому что она помнила там каждое дерево. Для меня это были просто кружочки на схемах, а для нее - друзья. Не собирали состояния, а просто любила свое дело.

Татьяна Максимовна замужем не была, детей не имела.

- Мы с ней познакомились в 1960 на занятиях по архитектурному проектированию. Однажды в аудитории появилась хрупкая молодая особа. Периодически она тихим ласковым голосом, что-то добавляла к разговору старших коллег-преподавателей. Делала это будто с извинениями, но всегда со знанием дела, - говорит архитектор 77-летний Богдан Посацкий. - Общение с ней всегда настраивало на лирический лад, потому что поэтичность и легкость души были главными чертами ее характера. Татьяна была очень чуткая к вопросу памяти. Когда осматривала выставку о восстановленном кладбище в Польше, где надгробия были из камня, сказала: "А на моей родине кресты не сохранились, так как все они были из березы".

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