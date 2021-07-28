У Романа Хоркавого отняло речь

Во Львове умер писатель Роман Хоркавый. Меньше месяца не дожил до 81 года.

- У него было много болезней, - рассказывает поэт и друг Игорь Калинец, 82 года. - Из-за инсульта отняло речь, что и довело до смерти. Когда в последний раз звонил ему, наш разговор не состоялся. Я не понимал, что он говорит, а он не понимал, что я хочу.

Роман Хоркавый преподавал немецкий и английский в средних и высших учебных заведениях.

- Познакомились с ним в начале 1960-х, - говорит Игорь Калинец. - Он заинтересовался моей поэзией. Под псевдонимом Евгений Корда написал нелегальное произведение о моей книге. Она разошлась по миру, к литературе из самиздата я еще и его произведение добавлял.

В 1967-м Хоркавого впервые арестовали. Когда это произошло во второй раз, ему запретили заниматься педагогической деятельностью.

- Роман все время искал работу, чтобы было на хлеб. Был чернорабочим, даже травил крыс в специальной службе. Бывало, учил рисовать. Потому что еще был хорошим художником.