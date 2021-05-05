У Ольги Гейдаровой остались три дочери

В Кропивницкому ушла из жизни тренер по художественной гимнастике 46-летняя Ольга Гейдарова. Шесть лет боролась с раком молочной железы.

- С Ольгой познакомились в начале 1990-х, когда учились в университете, - рассказывает знакомая 47-летняя Татьяна Ткаченко-Суханова. - Потом она была тренером моей дочери. Когда дочка бросила художественную гимнастику, виделись редко. Шесть лет тому назад узнала, что Ольга заболела. Начала ей помогать. Она лечилась в Израиле. Нужно было много денег. Но рак победить не удалось, потому что пошли метастазы.

Ольга Гейдарова была мастером спорта по художественной гимнастике. За время работы в детско-юношеских спортивных школах подготовила более 220 профессиональных спортсменок. Под ее руководством многие из них стали победительницами всеукраинских и международных соревнований.

- Оля была искренним и открытым человеком, - добавляет Ткаченко-Суханова. - Ее любили дети, ценили родители, уважали коллеги.

Похоронили Ольгу Гейдарову на ЛЕЛЕКОВСКОМ кладбище в Кропивницком. Остались муж Руслан и дочери: 19-летняя Екатерина, Каролина, 17 лет, и 5-летняя Злата.